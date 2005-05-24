اعزام بيماران به خارج از كشور با ارز شخصي مانعي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت و درمان، چنانچه كسي بخواهد با وجود امكانات درماني موجود در كشور از امكانات خارج و از ارز شخصي استفاده كند، نيازي به طرح موضوع در شوراي عالي پزشكي و تاييد وزارت بهداشت ندارد.

بنا براين گزارش با توجه به اينكه هر شخص بيماري حق دارد به هر دليل بيماريش را در خارج از كشور با مسئوليت و هزينه شخصي خود درمان كند ، لذا شوراي معاونين وزارت بهداشت مصوبه فوق را به تصويب رساند كه بر اساس اين مصوبه معرفي اين گونه بيماران به شوراي عالي پزشكي لزومي ندارد.