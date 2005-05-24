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۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۲

روابط عمومي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد:

اعزام بيماران به خارج از كشور با ارز شخصي مانعي ندارد

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد: اعزام بيماران به خارج از كشور در صورتي كه با ارز شخصي باشد، هيچ مانعي ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت و درمان، چنانچه كسي بخواهد با وجود امكانات درماني موجود در كشور از امكانات خارج و از ارز شخصي استفاده كند، نيازي به طرح موضوع در شوراي عالي پزشكي و تاييد وزارت بهداشت ندارد.

بنا براين گزارش با توجه به اينكه هر شخص بيماري حق دارد به هر دليل بيماريش را در خارج از كشور با مسئوليت و هزينه شخصي خود درمان كند  ، لذا شوراي معاونين وزارت بهداشت مصوبه فوق را به تصويب رساند كه بر اساس اين مصوبه معرفي اين گونه بيماران به شوراي عالي پزشكي لزومي ندارد.

کد مطلب 187194

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