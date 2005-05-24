پاسخ شوراي نگهبان به نامه رهبري چشم فتنه را كور خواهد كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، حداد عادل كه در آغاز جلسه علني امروز مجلس سخن مي گفت، افزود: در پي اعلام صلاحيت شش نفراز داوطلبان رياست جمهوري، روز گذشته خدمت رهبر معظم انقلاب رسيدم و نامه اي را خدمت ايشان تقديم كردم و خواستار تجديد نظر شوراي نگهبان در اعلام نظر خود شدم و خوشبختانه رهبر انقلاب هم با درخواست اينجانب موافقت كردند و در نامه اي به شوراي نگهبان راه را براي حل مشكل گشودند.

رئيس مجلس افزود: بر خود واجب مي دانم از عنايت رهبر انقلاب نسبت به مجلس سپاسگزاري كنم و اطمينان دارم با پاسخ شايسته اي كه شوراي نگهبان به نامه ايشان خواهد داد، زمينه برگزاري انتخاباتي پرشور فراهم شود و چشم فتنه كور خواهد شد.

حداد عادل در بخش ديگري از سخنانش، با اشاره به فرارسيدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر كه با عنوان روز ملي مقاومت و ايثار و پيروزي نامگذاري شده است، ياد و خاطره شهداي مظلوم و رزمندگان شجاع و مدافع خرمشهر و حماسه فتح آن را گرامي داشت.

حداد عادل تاكيد كرد: سرنوشت شوم و فلاكت باري كه صدام ديو صفت امروز به آن دچار شده ، سرنوشت كساني است كه به ايران خدايي واسلامي تعرض مي كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ابلاغ بخشهايي از سياستهاي كلي مربوط به اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب به روساي قواي سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت گفت: آنچه ابلاغ شده است سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي و سياستهاي كلي بخش تعاوني است كه درابلاغ رهبري تصريح شده، اجراي اين سياستها، مستلزم تصويب قوانين جديد و تغييراتي در قوانين موجود است و لازم است دولت و مجلس با يكديگر همكاري نمايند.

حداد عادل گفت: اينجانب اهميت اصل 44 را در شكل دهي و جهت بخشي به روند اقتصادي كشور كه پشتوانه برنامه هاي مجلس هفتم است يادآور مي شوم و معتقدم با ابلاغ بخش بزرگي از اين سياستهاي كلي، وظيفه سنگيني بر دوش مجلس قرار مي گيرد كه اميد دارم با تدبير و اهتمام نمايندگان مجلس از عهده اين كار بر آيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان نامه نمايندگان اقليت هاي ديني مجلس در خصوص تبريك سوم خرداد روز فتح خرمشهر را قرائت كرد.