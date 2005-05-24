دستور رهبر معظم انقلاب براي تجديد نظر شوراي نگهبان در خصوص مصطفي معين و مهرعليزاده

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل دستور معظم له به شوراي نگهبان چنين است:

آيت الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته

با سلام و تحيت و تشكر از زحمات آن شوراي محترم در تلاش براي احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري دوره نهم ، با رعايت موازين قانوني در اين امر، از آنجا كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور، از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند، لذا به نظر مي رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده تجديد نظر صورت گيرد.

والسلام عليكم

سيدعلي خامنه‌اي 2/3/84

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، متن نامه آقاي دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي به مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسمه تعالي

محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي مد ظله العالي

با سلام و تحيت

چنانكه مستحضريد شوراي محترم نگهبان اسامي شش تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوري را كه صلاحيتشان به تاييد آن شورا رسيده اعلام كرده است. اگرچه شوراي نگهبان همواره سعي داشته وظيفه خطير خود را بر اساس موازين شرعي و قانوني به انجام رساند، لكن گهگاه بر اساس رهنمودهاي برخاسته از مصلحت انديشي حضرتعالي در تصميم خود تجديد نظر كرده است. اينك استدعا آن است در مورد اخير نيز چنانكه تجديد نظر در اين امر را به مصلحت و مايه تقويت مشاركت عمومي بيشتر - كه مخصوصا مورد عنايت حضرتعالي در انتخابات رياست جمهوري بوده - مي دانيد، شوراي محترم نگهبان را به توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت، دلالت فرمائيد.

والامر اليكم

غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي 2/3/84