عضويت در فياپ براي سينماي ايران نه تنها مزايا بلكه ضرورت دارد // همه اعضاء فياپف ملزم به رعايت حقوق مولف هستند

سيد ضياء هاشمي، مديرعامل خانه سينما، در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، ضمن اعلام اين خبر، درپاسخ به اين سوال كه عضويت درفياپف چه مزايايي براي سينماي ايران دارد؟ گفت : ما معتقديم كه عضويت در"فياپف" كه در محاوره به آن "فياپ" هم گفته مي شود، نه تنها براي سينماي ما مزايا، بلكه ضرورت دارد و براي درك بهتر اين الزام، يقينا مطلوب تر آن است كه اين تشكيلات را بشناسيم .

وي گفت: "فياپف" سر واژه عبارت فرانسوي "فدراسيون بين المللي انجمنهاي تهيه كنندگان سينما" است كه به صورت يك سازمان غيرانتفاعي ازسال 1933 تشكيل شده ودبيرخانه آن درشهرپاريس قراردارد.

مديرعامل خانه سينما گفت: 29 انجمن / مجمع / اتحاديه از23 كشور پيشرو توليد فيلم ، عضو اين فدراسيون مي باشند كه تنها سازمان - به معناي واقعي جهاني - تهيه كنندگان محصولات سينمايي و تلويزيوني درجهان بوده و وظيفه آن حفظ و صيانت از منافع اقتصادي و حقوقي اعضاء خود درجهان است .

وي افزود: وظايف و حوزه فعاليت هاي "فياپف" در اين موارد خلاصه مي شود:

1) سياست هاي حمايتي درزمينه كپي رايت وحقوق مولف وابعاد حقوقي آن

2) اعمال قوانين مربوط به مبارزه با سرقت توليدات سينمايي

3) جريان استاندارد سازي فناوري

4) راه كارهاي جذب سرمايه ازمنافع خصوصي وعمومي درتوليد فيلم

5) كليه موارد مربوط به توليدات تجارت سمعي وبصري و ...

سيد ضياء هاشمي گفت: "فياپف" هم اكنون درمجامع بين المللي به عنوان ناظر و كنترل كننده جشنواره هاي بين المللي فيلم درجهت حفظ حقوق تهيه كنندگان فيلم شناخته مي شود.

وي افزود: درسال 2005، 47 جشنواره بين المللي توانسته اند مورد تاييد "فياپف "قرارگرفته و لذا مقررات تنظيمي اين سازمان را به عنوان مقررات رسمي جشنواره خود به مورد اجرا گذاشتند .

وي درپاسخ به اين سوال كه شرايط عضويت درفياپف چگونه است ؟ گفت : شرايط بسيارپيچيده وطولاني اي دارد كه با مذاكراتي كه توسط نمايندگان خانه سينما با اين فدراسيون در "كن" صورت گرفت، به نتايجي براي سهل تر شدن عضويت خانه سينما در اين تشكيلات رسيديم و ترجيح مي دهم جزئيات عضويت را به صورت مشروح و كامل پس از بازگشت توسط نمايندگان جامعه اصناف سينمايي كه در كن حضور داشتند ، بيان شود، فقط به اين نكته بسنده مي كنم كه اين شرايط آنچنان سنگين است كه متاسفانه هيچ كدام از جشنواره هاي كشورمان هنوز نتوانسته اند درهيچيك از چهاربخش مورد تاييد فياپف قراربگيرند .

سيد ضياء هاشمي درپاسخ به اين سوال كه در جلسه اي كه قرار است در شهر پاريس در مورد "فياپف" برگزار شود، چه مباحثي مطرح مي شود؟ و چه كشورهايي عضو اين تشكل هستند؟ گفت: بطوركلي 29 انجمن عضوفياپف ازكشورهاي آرژانتين ، اتريش ، كانادا ، چين ، جمهوري چك ، دانمارك ، مصر، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، ايسلند ، هند ، ايتاليا ، ژاپن ، هلند ، نروژ، روسيه ، كره جنوبي ، اسپانيا ، سوئد ، انگلستان وآمريكا بوده كه نمايندگان اين كشورها ، اعضاي مجمع عمومي فياپف را تشكيل مي دهند ومجمع عمومي نيزخود ، رياست فياپف را به مدت دوسال انتخاب مي كند .

وي گفت: مجمع عمومي "فياپف" كه سالي دوبار درماههاي مه و دسامبربرگزارمي شود، يك كميته اجرايي دوازده نفررا نيزتشكيل مي دهد كه مراحل عضويت خانه سينما نيزتوسط اين كميته صورت مي گيرد.

مديرعامل خانه سينما درپاسخ به سوال خبرنگارسينمايي "مهر" مبني بر اينكه آيا رعايت نكردن حق كپي رايت دركشور ما منعي براي عضويت ما ايجاد نمي كند، گفت: يكي ازمهم ترين اقدامات اخير "فياپف" راه اندازي ISAN يا همان شماره استاندارد بين المللي محصولات سمعي وبصري است. اين مهم براي حفظ حقوق مادي ومعنوي محصولات سينمايي، ويدئويي و تلويزيوني بكارمي رود. طبيعتا با عضويت دراين فدراسيون ، همه اعضاء ملزم به رعايت حقوق مادي ومعنوي محصولات سمعي وبصري خواهند بود .

وي در اين مورد كه آيا عضويت در "فياپف" ، منافع اقتصادي براي سينماي ايران دارد؟ تاكيد كرد: همه اعضاء "فياپف" با پذيرش شرايط و به عضويت درآمدن در اين تشكيلات مي بايست پيرو رعايت حقوق مولف باشند.

سيد ضياء هاشمي در ادامه افزود: درحال حاضر بسياري از محصولات سمعي و بصري ما بدون مجوز قانوني و به واسطه عوامل سودجو در سراسر دنيا توزيع و تكثيرمي شود و از شبكه هاي تلويزيوني جهان به نمايش درمي آيد، بدون اينكه به مولفان و توليد كنندگان آن حقوقي پرداخت شود.

وي افزود: با توجه به وظايف اصلي اين فدراسيون كه اعمال قوانين مربوط به مبارزه با سرقت توليدات سينمايي و همچنين اعمال سياست هاي حمايتي در زمينه حق مولف و ابعاد حقوقي آن است، منافع اقتصادي فراواني براي سينماي ما به ارمغان خواهد آورد.

مدير عامل خانه سينما در پايان گفت و گو با خبرنگار سينمايي مهر گفت: علاوه براين، عضويت خانه سينما دراين تشكيلات ( فدراسيون بين المللي انجمنهاي تهيه كنندگان سينما) مي تواند خدمات و كمك هاي بسياري را درزمينه هاي مختلف براي سينماي كشورمان به همراه داشته باشد. مضافا اينكه بطور خاص در بحث جشنواره هاي سينمايي ايران اين چشم انداز هم اكنون قابل تصور است .