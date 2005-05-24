كودكان خبره ترين كاربران اينترنت در خانواده ها هستند

به گزارش خبرنگار فناوري گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از منابع اينترنتي، تحقيقات نشان مي دهد كودكان و افراد جوانتر خانواده پيشگام در استفاده از اينترنت شده اند. به طوريكه كودكان و جوانترهاي خانواده ها از طريق اينترنت به تحقيق مي پردازند و يا به صورت برخط خريد مي كنند.

همچنين يك مطالعه مشاوره اي كاملا منطقي، به اين مسئله پرداخته است كه افراد 35 تا 45 سال چگونه از اينترنت استفاده مي كنند. يك سوم اين افراد پذيرفته اند كه با وجودي كه زمينه استفاده از اينترنت را براي كودكان خود فراهم كرده اند اما خود از اين امكانات استفاده اي نكرده و به همين دليل ضرر كرده اند.

بر اساس اين نتايج، كودكان كه مهارت استفاده از رايانه را در مدارس خود فرا مي گيرند خبره ترين كاربران اينترنت در خانواده هاي خود هستند و 88 درصد كودكان دبستاني و 95 درصد نوجوانان 11 تا 18 سال از اينترنت در خانه استفاده مي كنند.