المنار فاش كرد: پرداخت مبالغ كلان به گروههاي ضد انقلاب ايران و برپايي اردوگاههاي آموزشي براي آنهادر آمريكا و انگليس زير نظر سازمان سيا

به گزارش خبرگزاري مهر ، نشريه المنار چاپ بيت المقدس نوشت : اين اردوگاه هاي آموزشي با نظارت سازمان سيا براي آموزشي عناصر ايراني برپا شده است .



بر اساس اين گزارش، سازمان سيا شماري از نيروهاي ضد انقلاب را به خدمت گرفته است و براي آنها درانگليس و آمريكا اردوگاههاي آموزشي داير كرده است تا نقش منفي برضد ملت ايران و رهبران آن تحت بهانه و دستاويز كه اين عناصر مخالفان و نيروهاي اپوزيسيون را تشكيل مي دهند، ايفا كنند.

به گزارش المنار، آمريكا به گروه هاي ضد انقلاب ايران مبالغ هنگفتي هديه كرده است تا آنها به تشكيل حزب هاي مخالف بر ضد جمهوري اسلامي ايران و خرابكاري و نقش منفي بر ضد اين كشور دست بزنند .

همچنين المنارنوشت : مخالفان دولت سوريه كه درخارج بسر مي برند نيز از سوي سازمان سيا در اردوگاه هايي درداخل آمريكا وانگليس جمع آوري شده اند ومبالغ هنگفتي نيزدراختيار آنها قرار داده است و آمريكا آنها را در قالب گروه هاي مخالف در خارج بر ضد نظام سوريه آموزش مي دهد.



به نوشته اين نشريه، رهبران اين عناصر از سالها قبل به نفع سازمان سيا آمريكا فعاليت مي كنند.



شايان ذكر است آمريكا كه ازهمان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران سياست هاي خصمانه خود را آغاز كرد و تاكنون ازهيچ تلاشي براي مانع تراشي در مقابل حركت رو به رشد انقلاب اسلامي فروگذار نكرده است وپرداخت مبالغ كلان به گروه هاي ضد انقلاب نيز تاكيدي بر سياستهاي اشتكباري است كه واشنگتن ازهمان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون به اميد شكست جمهوري اسلامي ايران صدها ميليون دلار در اختيار ضد انقلاب قرار داده است.



همچنين با وجود تاسيس دهها شبكه راديويي و تلويزيوني در آمريكا با حمايت مالي كاخ سفيد براي تبليغات منفي بر ضد جمهوري اسلامي ايران، اختصاص دهها ميليون دلارازسوي مجلس نمايندگان وسناي آمريكا به مخالفان جمهوري اسلامي ايران وجوسا زي رسانه هاي آمريكا، تهديدهاي روز افزون مقامات كاخ سفيد عليه تهران بويژه درمورد برنامه هسته اي ، مداخله جويي درامور داخلي و اقدامات متعدد ديگر انقلاب اسلامي ايران همچنان در مقابل توطئه ها و طرح هاي خصمانه آمريكا مقاومت كرده است.