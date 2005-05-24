محمد رضا آغاسي شاعر دفاع مقدس درگذشت

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين شاعر و نغمه سراي شناخته شده دفاع مقدس و ادبيات عاشورايي ، چند هفته در بيمارستان بهارلوي تهران بستري بود ، علت بستري شدن وي بيماري قلبي و عارضه تنفسي عنوان شده بود .



وي چندي پيش از كم توجهي مسئولان فرهنگي نسبت به اهل قلم و رفع مشكلات جامعه ادبي ايران انتقاد كرده بود . گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، اين ضايعه را به دوستداران قلم و ادب و دلسوزان ادبيات متعهد تسليت مي گويد .