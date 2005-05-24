  1. هنر
  2. سایر
۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۰۶

در سالروز آزاد سازي خرمشهر

محمد رضا آغاسي شاعر دفاع مقدس درگذشت

محمد رضا آغاسي - شاعر معاصر و متعهد كه آثار متعددي در حوزه ادبيات عاشورايي و اهلبيت ( ع ) سرود ، سرانجام دعوت حق را لبيك گفت .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين شاعر و نغمه سراي شناخته شده دفاع مقدس و ادبيات عاشورايي ، چند هفته در بيمارستان بهارلوي تهران بستري بود ، علت بستري شدن وي بيماري قلبي و عارضه تنفسي عنوان شده بود .

وي چندي پيش از كم توجهي مسئولان فرهنگي نسبت به اهل قلم و رفع مشكلات جامعه ادبي ايران انتقاد كرده بود . گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، اين ضايعه را به دوستداران قلم و ادب و دلسوزان ادبيات متعهد تسليت مي گويد . 

کد مطلب 187239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه