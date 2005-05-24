چه زماني قرار است ابهام قانوني براي كانديداتوري زنان در رياست جمهوري مشخص شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رفعت بيات در آغاز جلسه علني امروز در نطق پيش از دستور خود، با انتقاد از رد صلاحيت خود در انتخابات رياست جمهوري گفت: متاسفانه نقص و ابهام قانون انتخابات كه هم مجلس ششم و هم يكسال فعاليت مجلس هفتم نسبت به تغيير و تكميل آن بي اعتنا بودند باعث شده در هر دوره ، شوراي نگهبان با دستي بسته و عليرغم نگرش دلسوزان نظام در تاييد فقط 6 نفر آنهم در ميان آقايان به انتخاب اصلح دست بزنند و اين بار نيز تكليف جايگاه بيش از نيمي از جمعيت كشور يعني زنان كه اگر نبودند انقلاب پيروز نمي شد، روشن نگرديد كه آيا بالاخره مي توانند در جايگاه رياست جمهوري و مديريت قوه مجريه قرار بگيرند يا نه؟

نماينده زنجان گفت: آيا اينكه بگوييم كسي سكاندار قوه مجريه شود كه بتواند با اتكا به منابع نيروي انساني متخصص ، دلسوز ، متعهد و كارآمد و عملگرا و تحول خواه، پيگير واقعي مشكلات مردم باشد، ديدگاهي زنانه است يا ديدگاهي جامعه شناختي و كارشناسي شده كه فقط به "زن مدير" يا "مرد مدير" نياز دارد و نه "مديريت مردانه" يا "مديريت زنانه" .

بيات افزود: آيا اين جمعيت عظيم و سازنده زنان هم اگر قهر مي كردند به دفاع از آنها بر مي خواستند.

نماينده زنجان خطاب به حداد عادل گفت: جا دارد از اينكه به حمايت از گسترش دامنه تاييد صلاحيت با دخالت رهبر عاليقدر قدم برداشتيد تشكر كنم اما انتظار اين بود كه انتخابات را فقط با نگراني از قهر سياسي متعادل كنيد و به جايگاه كانديداتوري زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور در اين انتخابات بي مهري ننماييد.

بيات خطاب به حداد عادل افزود: به جهت حفظ حرمت امامزاده از شما انتظار مي رفت، شما كه دو كانديداي نماينده، يك زن و يك مرد داشتيد، چرا از آنها نام نبرديد و به حفظ حرمت زنان بي توجه مانديد.

وي در ادامه اظهار داشت: نهاد شوراي نگهبان كه يادگار امام براي حفظ انقلاب اسلامي از انحراف از استقلال، آزادي، جمهوريت و اسلاميت نظام مي باشد ، اگر صد بار هم بگويد زنان نه!! باز هم تابع هستم اما دخالت رهبري در اين مورد و تاكيدات و حمايت جنابعالي و ديگر نخبگان و بزرگان انقلاب مغايرتي با اين وظيفه شوراي نگهبان و دلسوزي آنها ندارد.