درصدد جذب يك مربي اوكرايني براي ماده هاي پرتابي مي باشيم

توران شادپور نائب رئيس فدراسيون دووميداني در اموربانوان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: هنوزبراي هدايت تيم ملي بانوان درمسابقات كشورهاي اسلامي مربي خاصي را معرفي نكرده ايم، ولي برخي ازنامزدهاي مورد نظرجهت بررسي به فدراسيون پيشنهاد داده شده كه به زودي اسامي نهايي اعلام خواهد شد.

شادپوردرخصوص استفاده ازمربيان خارجي در تيم بانوان گفت: درصدد هستيم يك مربي را براي بخش پرتابي ازكشور اوكراين دعوت به كاركنيم. البته ازمشاوره برخي ازمربيان زبده كشوري ازجمله آقاي جلالي براي برنامه ريزي تمريني تيم استفاده خواهيم كرد.

وي ادامه داد: اولين اردوي تمريناتي تيم ملي بانوان جهت شركت درچهارمين دوره مسابقات بانوان كشورهاي اسلامي از20 خردادماه درسالنهاي آزادي، فدراسيون، آفتاب انقلاب، آكادمي كميته المپيك و شهيد كشوري دربخشهاي مختلف سرعتي، استقامت وپرتابي پيگيري خواهد شد.

نائب رئيس دووميداني دراموربانوان اظهارداشت: تا زمان آغاز اين مسابقات 3 اردوي و3 دوره مسابقه باشگاهي را به صورت متمركزونيمه متمركز براي آمادگي تيم برنامه ريزي كرده ايم وآخرين مسابقه انتخابي را درشهريورماه برگزارخواهيم كرد.

وي با اشاره به اين كه ايران در دوره قبل اين ديدارها دربخش تيمي قهرمان شد، گفت: كشورهاي قزاقستان وقزقيزستان دردووميداني قدرهستند ومسلماً امسال نيزبا يك تيم آماده دربازيها شركت خواهند كرد.

شادپورادامه داد: 23 ورزشكار ازسراسر كشوربراي اين مرحله اردو انتخاب ومعرفي شده اند كه ازاين بين برخي ازملي پوشان قديمي و برخي براي اولين باردرمسابقات بانوان كشورهاي اسلامي كه مهرماه درتهران برگزارمي شود، شركت خواهند كرد.

وي درپايان به ارائه يك طرح استعداديابي اشاره وبيان داشت: با كمك كارشناسان اموربانوان يك طرح استعداديابي دررشته دووميداني طراحي شده كه جزئيات آن بعد ازبررسي وتائيد نهايي توسط فدراسيون به رسانه ها وعلاقمندان ارائه مي شود.

گفتني است: چهارمين دوره بازيهاي بانوان كشورهاي اسلامي مهرماه سالجاري به ميزباني كشورمان درتهران انجام مي شود كه تاكنون بيش از34 كشوردرآن اعلام آمادگي كرده اند.