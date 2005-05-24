نرم افزار طراحي لرزه اي اتصال كف ستون طراحي و تدوين شد

عليرضا فاروقي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود: زلزله به صورت يك نيروي جانبي به ساختمان وارد مي شود كه تحت تاثير اين نيرو و به دليل تغيير مكان زمين پديده اي به نام زلزله به وجود مي آيد.

وي خاطر نشان كرد: ساختمان هاي فلزي و بتوني براي تحمل نيروهايي مانند زلزله، بايد تكيه گاه مناسبي مانند زمين داشته باشند.

وي تصريح كرد: در اغلب ساختمان هاي فلزي به دليل عدم تكيه مناسب ساختمان به زمين خسارات جبران ناپذيري در هنگام زلزله به اين گونه ساختمان ها وارد مي شود.

فاروقي افزود: ساختمان هاي فلزي بايد توسط يك ستون فلزي به پي بتوني ساختمان متصل شود كه اين اتصال توسط صفحه فلزي به نام "كف ستون" انجام مي شود كه در واقع مقاومت يك ساختمان در هنگام زلزله بستگي به اين كف ستوني دارد.

اين مخترع جوان اظهار داشت: محاسبات اين صفحه فلزي براي اتصال ستون فلزي به پي بتوني ساختمان بسيار پيچيده، زمان بر و سخت است و در هيچ كتاب و آيين نامه اي در مهندسي عمران وجود ندارد.

وي افزود: من براي اولين بار اين محاسبات را توسط يك نرم افزار كامپيوتري انجام داده ام كه اتصال كف ستون به صورت گرافيكي و بسيار دقيق در مدت زمان بسياراندك در اختيار مهندسان عمران قرار مي گيرد.

اين دانشجو در خصوص حمايت سازمان ها و مراكز دولتي از اين طرح افزود: يكصد و پنجاه شركت ساختماني و مهندسي خصوصي خواستار اين نرم افزار شده اند اما هيچ گونه حمايتي از سوي سازمان هاي دولتي نشده است.

وي تصريح كرد: به دليل بروكراسي هاي اداري در ايران هيچ گاه به دنبال تامين هزينه هاي مالي اين پروژه نرفتم اما براي تحقيق برروي اين پروژه و حمايت تحقيقاتي برخي سازمان ها، دو سال پيش طرح خود را به مركز تحقيقات وزارت مسكن و شهرسازي كه يكي از مهم ترين متوليان طرح هاي پژوهشي ساختمان در ايران است و آيين نامه زلزله را تدوين كرده، ارائه دادم اما اين مركز بعد از 8 ماه بررسي بر روي پروژه، 3 ميليون تومان براي آزمايش اين پروژه از من طلب كردند كه به دليل مشكلات مالي نتوانستم اين مبلغ را به مركز تحقيقاتي بدهم.

وي يادآورشد. من حتي حاضر بودم سود حاصل از فروش اين طرح را در اختيار مركز تحقيقات وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهم، اما اين مركز هيچ گونه همكاري در اين زمينه با من نكرد.

وي اظهار داشت: به دليل نوع ساختمان سازي و آرايش خاص ساختمان ها در ايران كه با بيشتركشورها در دنيا فرق مي كند از محاسبات ديگر كشورها براي كف ستون در ايران نمي توان استفاده كرد و طرح نرم افزاري محاسبات كف ستون براي اولين بار است در ايران انجام مي شود.