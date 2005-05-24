دومين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر محمد كاظم اكبري دبير كنفرانس در مراسم گشايش اين كنفرانس گفت : كنفرانس هاي علمي و تخصصي همواره بهترين موقعيت ها را براي تبادل نظريات، تجربيات اساتيد، دانشجويان دانشگاه ها و مسئولان دستگاه هاي دولتي و كارشناسان متخصصان بخش هاي غير دولتي فراهم مي آورند.

وي افزود: با توجه به عدم وجود يك كنفرانس علمي و تخصصي در زمينه فناوري اطلاعات در كشور كه در عين گستردگي دامنه موضوعات، امكان مشاركت طيف بيشتري از مخاطبان نيز در آن فراهم مي باشد دانشكده مهندسي كامپيوتر و مهندسي اطلاعات دانشگاه صنعتي امير كبير تصميم گرفت با توجه به پيشقدمي در ارائه دوره هاي فناوري اطلاعات در مقاطع تحصيلي بالا دومين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات را برگزار نمايد.

دبير اين كنفرانس تصريح كرد : خوشبختانه تعداد، تنوع و كيفيت مقالات دريافت شده توسط دبيرخانه همايش نشان از قابليتها و بضاعتهاي بالاي علمي و فني موجود در كشور است.





همچنين در اين مراسم معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت : امروز ما شاهد انفجار علم هستيم به طوريكه در بسياري از رشته ها هر 20 روز يكبار محتواي علمي دو برابر مي شود كه اين خود نماد پيشرفت روز به روز فناوري اطلاعات است.

فراهيني يادآور شد : براي كشورهاي صنعتي ابزار آلات براي پيشرفت، فناوري اطلاعات و دانش است.

وي افزود: اگر بخواهيم در بحث فناوري اطلاعات به پيشرفت هايي دست يابيم بايد به تربيت نيروي انساني متخصص بپردازيم تا اين افراد بتوانند مروج اين علم باشند.