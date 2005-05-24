آخرين مهلت ثبت نام در آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده ؛ 20 خردادماه

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اعلام مديريت آموزش ، تحقيقات و تاليفات اين سازمان معلمان علاقمند به شركت در اين آزمون مي توانند حداكثر تا 20خرداد ماه با مراجعه به مناطق و نواحي آموزش و پرورش براي شركت در اين آزمون ثبت نام نمايند .

اين گزارش مي افزايد : آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده هر ساله با هدف تامين مدرسان مورد نياز در بخش آموزش خانواده ها از ميان كارمنان رسمي و شاغل داراي شرايط خاص آموزش و پرورش برگزار مي شود .

همچنين امسال نيز اين آزمون با انجام اصلاحاتي از جمله تعيين سهميه مناطق توسط ستاد انتخاب مدرس آموزش خانواده در هر استان برگزار مي شود و اين تصميم در راستاي تفويض اختيار به استان ها اتخاذ شده است .

بر اساس اين گزارش از آنجا كه مسافت مناطق در برخي از استان ها نسبت به مركز استان زياد است مراكز استان ها مي توانند اين آزمون را در بيش از يك حوزه نيز برگزار نمايند .

گفتني است : سال گذشته 3 هزار و 630 معلم در اين آزمون ثبت نام كردند كه پس از انجام مصاحبه در نهايت 1233 نفر پذيريفته شدند و در دوره تربيت مدرس آموزش خانواده شركت كردند.