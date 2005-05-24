بازسازي انضباط مالي در بخش فناوري اطلاعات ضروري است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، نهاونديان افزود : تحولاتي كه در IT در چند سال اخير اتفاق افتاده باعث ايجاد شركت هاي چند مليتي و ايجاد درآمدزايي در اين حوزه شده است.



وي تصريح كرد : اگر بخواهيم به توسعه در كشور بپردازيم بايد چهار حلقه اقتصاد بازار و صنعت، فناوري، پژوهش و آموزش را در نظر بگيريم.

مشاور رئيس جمهور تصريح كرد : ما در زمينه پيشرفت فناوري اطلاعات با چالش هاي مختلفي چون كاهش سرعت تصميم گيري، تخصيص امكانات مواجه هستيم و براي رفع اين مشكلات بايد نقش دولت در فناوري اطلاعات كم رنگ تر شود.

رئيس مركز ملي مطالعات جهاني شدن در پايان افزود : كشور ما به بازسازي انضباط مالي در بخش فناوري اطلاعات نيازمند است.

گفتني است، دومين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش (IKT 2005) با هدف ارائه و تبادل آخرين تجارب و دستاوردهاي پژوهشي و مطالعاتي متخصصان ايراني و غير ايراني در زمينه فناوري اطلاعات، گسترش مرزهاي دانش و پژوهش و نوآوري در زمينه فناوري اطلاعات و زمينه سازي شناخت مشكلات و چشم اندازهاي فناوري اطلاعات و دانش از امروز به مدت سه روز توسط دانشگاه صنعتي اميركبير در مركز همايش هاي رازي برگزار مي شود.