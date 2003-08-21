باحضورگسترده ميهمانان داخلي وخارجي ، همايش گراميداشت هفته جهاني مساجد آغاز شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر " در ابتداي اين مراسم آيت الله حسين ابراهيمي ، رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد گفت : ترديدي در قداست و عظمت مسجد و جايگاه آن براي هيچكس وجود ندارد و همين بس كه اولين اهتمام رسول الله در اولين فرصت و اولين قدم بنيانگذاري مسجد قبا بود ، آن زمان مسلمانان هم كوشش و تلاش و ابراز نظرشان ، همه و همه در مسجد در كنار رسول الله بود و تمام برنامه ها از مسجد پايه گذاري مي شد .

وي در ادامه گفت : مسجد جايگاهي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت ، مسجد مهمترين پايگاه و جايگاه براي مسلمين است ، محل عبادت و بندگي و طاعت خداست و در آنجا بايد همه چيز فراهم شود تا مردم ارتباط خود را با خدا برقرار كنند ، مسجد جايي است كه انسان از هر كجا كه مي ماند به آنجا پناه مي برد تا با خالق خودش ارتباط برقرار كند .

وي با تاكيد براينكه نقش ديگر مسجد تزكيه و تعليم است گفت : همه اولياء دين برنامه هاي خود را از مسجد آغاز كردند و اگر انسان هاي شايسته و درستكار تربيت شدند همه از مسجد بوده و ديگر اينكه مسجد محل يكپارچگي وتشكيل دادن صف واحد در مقابل دشمنان است ، همچنين محل تجمع نيروهاي ارزشي و مدافع اسلام است ، در طول تاريخ مساجد نيروهاي مخلص و خالص در خود جمع كرده واين نيروها از حريم اسلام و ارزشهاي والاي آن دفاع كرده اند و اين امر در قبل از انقلاب در جريان انقلاب و بعد از آن بسيار روشن و بديهي است .

آيت الله ابراهيمي تصريح كرد : مسجد محل تعاون و همكاري مسلمانان است ، محلي است كه مسلمانان بدون تعارف و ارد آن شده و مشكلات خود را مطرح مي كنند ، مسجد محل اطلاع رساني و حقيقت گويي و تبادل اخبار صحيح است ، انسان هاي پاك و صادق و درستكار در مسجد اجتماع كرده و اطلاعات درست را به يكديگر مي رسانند ، براستي هر اطلاع رساني كه براي نظام و انقلاب صورت گرفت از مساجد بود .

آيت الله ابراهيمي در ادامه با اشاره به اين نكته كه مسجد محل خيزش نهضت ها و انقلاب هاست گفت : مسجد پايگاه همه خوبي ها و درستكاري هاست ، مسجد سنگري است كه همه خوبي ها و انديشه ها از آنجا جوشيده ، همه كارهاي بزرگ و عظيم آغازش از مساجد بوده است .

وي همچنين در مورد اهداف برگزاري هفته مساجد گفت : اين كنفرانس به منظور بررسي نقش مساجد و بررسي كاركردهاي آن در طول تاريخ اسلام ، ارتقاء سطح كارايي مساجد در پيشبرد اهداف اسلامي ، يافتن راهكارهاي مناسب براي جذب مردم بويژه نسل جوان به مساجد در مقابل برنامه هاي دشمن ، مطالعه و بررسي و تبادل نظر براي وصول به راهكارهاي مناسب در تعامل مساجد با دولت هاي اسلامي آنچنانكه نه ابزار دست دولتمردان باشد و نه آنچنانكه به فراموشي سپرده شود ودر حاشيه باشد ، بيان كاركرد و نقش مساجد در ايجاد انقلاب اسلامي و همچنين هشت سال دفاع مقدس ، تقديراز احياء گر اسلام ناب محمدي حضرت امام ( ره ) از طريق مساجد ، ارائه الگوي مناسب يعني مسجد نمونه ؛ كار آمد ؛ جذاب و گره گشا براي جهان اسلام و ايجاد شبكه اطلاع رساني مساجد به منظور انتقال تجربيات به يكديگربرگزارشده است .

رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد در پايان افزود : اميدواريم هفته گراميداشت مساجد در راهيابي به اهداف خود موفق عمل كند .



