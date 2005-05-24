تاريخ نگارگري ايران را به روي صحنه خواهيم برد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، " بانوي خيال" به گفته " محمد خشرو" مدير توليد هنري بنياد فرهنگي ، هنري رودكي اولين توليد تئاتر اين بنياد است . اين نمايش كه تلفيقي از هنر سينما، انيميش و تئاتر است، به تاريخ نگاري ايران نگاه دارد و از 16 خرداد به مدت يك ماه در تالار وحدت اجرا مي شود.

"محمد پرويزي" كارگردان اين نمايش صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره انگيزه و هدف خود از اجراي چنين نمايشي در تالار وحدت گفت: اين اثر در يك ضرورت شكل گرفت . تاكنون كسي در تئاتر به هنر نقاشي و ميراث نگارگري ايراني كمتر توجه كرده است بنابراين تصميم گرفتيم در ستايش هنر نگارگري ايران "بانوي خيال" را اجرا كنيم. اين نمايش باز آفريني كليت هنر نگارگري از گذشته تا كنون در قالب تئاتر است.

وي افزود : در كل نمايش ما بانويي در سكوت مطلق حاضر مي شود ودر جاي جاي صحنه حضوردارد كه با حفظ اصالت تئاتردر آن از مديوم سينما هم استفاده كرده ايم.

پرويزي درپاسخ به اين سوأل كه با توجه به اين كه در نگارگري ما معمولا زنان عنصردوم هستند و معمولا مرد ان به عنوان شخصيت اصلي به تصوير كشيده مي شوند چرا در اين نمايش شخصيت اصلي شما زن است؟ توضيح داد: اين امر به علت احترام به زنها در تاريخ است . نقشها در حكم خاطره ان بانو در ذهن به روي صحنه مي آيند.

اين كارگردان در باره سابقه فعاليتش در عرصه تئاتر نيز توضيح داد: گروه ما در اصل يك گروه تجسمي است كه به نمايش نگاه مي كند. من مي خواستم بيش از هر چيزي از يك متن ادبي استفاده كنم .بيشتر يك فريم تصويري ديدن موضوع ما بود استحاله تصويري در نمايش مارامجبور كرد تا به بانوي خيال فكر كنيم. هدف ما نگاه كردن به تئاتر ازمنظر تجسمي بود.

وي افزود:متن بانوي خيال هم زمان بابرگزراي كنگره كمال الدين بهزاد شكل گرفت اما چون نمي خواستم اين كار سفارشي باشد بنابراين آن را آن موقع اجرا نكردم .

"پرويزي" در ادامه تصريح كرد: سه ماه به ما فرصت داده شد تا تالار وحدت و سالن را بشناسيم و سه ماه روي تالار وحدت فكر كنيم . ما از اطلاعات سالن براي كاربردي كردن نمايش و شكل گرفتن اثر بهره گرفتيم. اجراي نمايش زمان زيادي از ما را گرفت و هم زمان با آن مطالعه بر روي كار آغازشد ودر پايان پاييز گذشته بود كه با تصويب شوراي نمايشي بنياد رودكي ، تصميم گرفتيم نمايش را به روي صحنه ببريم.

وي همچنين افزود: من تاكنون تجربه تئاتر كاركردن نداشته ام و به عنوان دانشجويي مشق تئاتر كرديم. ما ادعايي نداريم ، كار اول ما است اما سعي كرده ايم كار خوبي ارائه دهيم.

كارگردان " بانوي خيال" ، محرم زينال زاده، حسن تعصيري، محمود راسخ فر را به عنوان بازيگران ثابت اين نمايش معرفي كرد و گفت: فرهاد اصلاني نيز در 15 اجرا با ما همكاري خواهد كرد و حدود 40 نفر نيز بازيگر حركات فرم داريم.

وي درباره حمايت مالي بنياد رودكي از نمايش خود افزود: نمايش ما از حمايت بنياد رودكي برخوردار است . بهر حال ما چون ما توليد بنياد رودكي هستيم ، طبيعي است كه از همان ابتدا مورد حمايت مالي اين بنياد قرار گرفتيم و مبلغي به صورت تن خواه در اختيار ما گذاشته شد و از پاييز با ما قرار داد منعقد شده و دستمزدبه ما پرداخت شده است.

"محمد خشرو" نيز در پاسخ به خبرنگار تئاتر "مهر" مبني بر اين كه با توجه باه اين موضوع كه تئاتر هاي اجرا شده در تالار وحدت با مشكلات مختلف مالي مواجه بوده اندچگونه بنياد رودكي تصميم گرفت از اين نمايش حمايت مالي كند؟ توضيح داد: تاكنون هيچ كس از بنياد رودكي طلبكار نبوده است اما بايد بگويم كل هزينه اين نمايش برابر يك سوم تا يك چهارم هزينه هاي ديگر نمايشها است. در حالي كه نمايشهاي ديگري كه تا كنون در تالار وحدت اجرا شده است بدون توليد پروسه سينما و اين حجم دكور اجرا شده اند.

وي در مورد فروش گيشه اين نمايش گفت : چون نمايش توليد بنياد رودكي است ، گيشه آن نيز متعلق به بنياد رودكي است . ما با كارگردان اين نمايش قرارداد بسته ايم و به طبع آن كارگردان نيزبا عوامل خود قرارداد مي بندد. طبق اين قرارداد 25 درصد اول كار ، 25 درصد نيمه كار و 50 درصد پس از پايان نمايش به گروه پرداخت مي شود.

مديرتوليدات هنري بنياد رودكي همچنين در مورد بازبيني و بازخواني "بانوي خيال" نيز اظهار داشت: اين نمايش هنوزتوسط شوراي ارزشيابي و نظارت مركز هنرهاي نمايشي بازبيني نشده است اما قرار است بزودي بين ششم تا دهم اين نمايش را بازبيني كنند اما از ابتدا ما آنها را در جريان توليد اين نمايش گذاشته ايم و متن را هم براي آنها ارسال كرده ايم.

خشرو همچنين خاطر نشان كرد: بانوي خيال نمايش خارق العاده اي نيست كه دور از ضوابط و مقرارت جهوري اسلامي توليد شده باشد تا ما نگران رد اين نمايش توسط شوراي با بيني مركز هنرهاي نمايشي باشيم.

محمد پرويزي كارگردان نمايش نيز كارشناسان بنياد رودكي را مشاوران هنري خود در توليد اين تئاتر اعلام كرد.

وي حدود بودجه اي كه تاكنون صرف توليد اين نمايش شده است را ابتدا 35 ميليون و سپس 55 ميليون تومان اعلام كرد.

لازم به توضيح است، " بانوي خيال" اولين توليد تئاتر بنياد رودكي در اين چند ساله پس از 8 ماه تمرين از 16 خرداد در تالار وحدت به روي صحنه مي رود.





