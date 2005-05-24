كليات احداث خطوط جديد قطار شهري مشهد به تصويب رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد، سيد محسن شوشتري افزود: اين خطوط شامل خيابان كوهسنگي به طبرسي - پايانه مسافربري به قاسم آباد و بلوار مصلي به خواجه ربيع مي باشد.

وي گفت: طول شبكه ريلي مشهد با اتمام خطوط يك ، دو ، سه و چهار قطار شهري به 60 كيلومتر خواهد رسيد. ضمن اينكه احداث خطوط ديگر قطار شهري مشهد بر اساس مطالعات طرح جامعه حمل و نقل درون شهري مشهد بوده كه پيش از اين در شوراي ترافيك استان خراسان رضوي به تصويب رسيده است.

شوشتري گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده سرمايه گذراي درخطوط ديگر قطار شهري به صورت فاينانس خواهد بود.

وي اضافه كرد: خطوط قطار شهري در برخي نقاط با هم تلاقي داشته كه در محل تلاقي پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است.

مدير عامل شركت قطار شهري مشهد به خط يك اين پروژه ملي اشاره كرد و گفت: اين خط به طول 19 كيلومتر از انتخاي نخريسي شروع شده و تا بلوار وكيل اباد ادامه دارد.

وي افزود: خط مذكور در پرترافيك ترين نقاط شهري مشهد احداث مي شود و هنگام بهره برداري درهر ساعت 17 هزار نفر در يك مسير جابجا خواهد شد.

شوشتري گفت: با هدف سرويس دهي مطلوب ناوگان قطار شهري در خطوط يك ، دو ، سه و چهار يك توقفگاه 27 هكتاري در ابتداي خط يك در حال احداث است. تاكنون براي پروژه قطار شهري مشهد يك هزار و 300 ميليارد ريال هزينه شده است.