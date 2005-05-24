بازارهاي موقت در تمام مناطق شهر تهران ايجاد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، صبح امروز طي مراسمي بازار موقت شاهد منطقه 14 تهران با 101غرفه عرضه محصولات فرهنگي ، پوشاك، مواد غذايي ، صنايع دستي - تزئيني ، وسايل آرايشي و بهداشتي ، خشكبار و تنقلات ، كيف و كفش ، لوازم خانگي و .. و ايجاد زمينه اشتغال براي 400 نفر، با رويكردساماندهي دستفروشان و اشتغال مدد جويان، با حضور تني چند از مديران و مسئولان مديريت شهري و اهالي منطقه مورد بهره برداري قرار گرفت .

بنابر اين گزارش، مهندس محمد جواد محمدي زاده معاون خدمات شهري شهرداري تهران، در مراسم افتتاح اين بازار با تاكيد بر اينكه هدف از احداث بازارها مذكور كمك به ساماندهي جمعي از دست فروشان، دوره گردان ، خانواده هاي بي سرپرست و بد سرپرست ، ايثارگران و خانواده هاي شاهد كم بضاعت و افراد داراي توليدات خانگي فاقد مكان مناسب براي عرضه محصولاتشان راه اندازي مي شود ، تصريح كرد: شهرداري تهران وظيفه ايجاد اشتغال براي شهروندان را ندارد و ديگر دستگاهها مسئول اين بخش هستند اما شهردار تهران در پي در خواست هاي متعدد شهروندان كم بضاعت در ملاقات هاي مردمي هفتگي، دستور احداث بازارها و تامين فضاي مناسب جهت اشتغال آنها را داده است.

به گفته وي شهرداري تهران با چاره انديشي مناسب در زمينه اشتغال بخشي از افراد كم بضاعت جامعه، ضمن جلوگيري از مزاحمت هاي مربوط به دست فروشي و بساط پهن كنندگان در سطح معابر و خيابان هاي سطح شهر ، موجب توسعه و حفظ امنيت و جلوگيري از رشد بزه و آسيب هاي اجتماعي مي شود.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در ادامه افزود: در حال حاضر خانواده هاي آبرومندي هستند كه از ذوق هنري و توان لازم براي تامين درآمد خود برخوردار هستند ولي با توجه به گران بودن سرقفلي ها، امكان عرضه توليدات و صنايع خانگي خود را ندارند و اين بازارها ضمن فراهم سازي اين امكان موجب خدمات رساني ارزان به شهروندان هم مي شود.

وي ارايه خدمات و محصولات ارزان قيمت به شهروندان تهراني را از جمله اهداف احداث بازارهاي موقت مناطق عنوان كرد و اظهار داشت: شهرداري قصد كسب سود و درآمد از قبل اين بازارها را ندارد لذا غرفه ها را در ازاي مبالغ كمي كه آن هم صرف اداره و نگهداري اين بازارها مي شود به افراد نيازمند واگذار مي كند و هدف از اين اقدام نيز عرضه محصولات ومايحتاج مورد نياز اهالي منطقه با قيمت كمتر از بازار آزاد است.

وي در خاتمه تصريح كرد: تاكنون بازارهاي موقت مناطق 5 و 14 به بهره برداري رسيده است و و بازار منطقه 10 نيز بزودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

در ادامه اين مراسم مهندس باقري شهردار منطقه 14 نيز طي سخناني به واگذاري تعدادي از غرفه هاي اين بازاربه تعدادي از خانواده هاي شاهد خرمشهري در سالروز آزادسازي خرمشهر اشاره كرد و افزود: از اهداف مهم مديريت شهري جديد كاهش سطح خدمات و اختلاف طبقاتي بين شمال و جنوب شهر از طريق فراهم سازي تسهيلات و خدمات شهري يكسان است و در اين زمينه با توجه به چالش جدي ساكنان مناطق جنوبي شهر با معضل بيكاري و مسئله دست فروشي در سطح معابر ، شهرداري تهران اقدام به ساماندهي دست فروشان و افراد كم بضاعت و ايجاد اشتغال از طريق احداث بازارهاي موقت كرده است.

به گفته وي با احداث اين مجموعه حدود 120 شغل با كمترين هزينه ايجاد شده است و اگر فعاليت اين بازارها روز به روز رونق گيرد به طور قطع خدمت رساني بسيار خوبي به اهالي منطقه خواهد شد و استقبال زياد شهروندان تهراني از اين طرح مسئوليت ما مسئولان در اين زمينه را بيشتر خواهد كرد.