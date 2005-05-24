ديدار تام كروز با تام كروز

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، ماجراي اين رويارويي عجيب از اين قرار است كه همسر تام كروز دست فروش از اپرا درخواست مي كند ترتيبي بدهد تام كروز نامدار و گمنام در يك برنامه مقابل هم بنشينند و مجري معروف امريكايي هم اين در خواست را با كمال ميل مي پذيرد و كاري مي كند كه هر دو كروز در برنامه تاك شو او همديگر را ببينند.
استيسي، همسر تام كروز گمنام، در درخواست خود از اپرا گفته بود: "جوانان و نوجوانان مدام به خانه ما زنگ مي زنند و مي خواهند با تام كروز صحبت و علاقه بي اندازه خود را به او ابراز كنند. شوهر من هم از اين تشابه اسمي تنها توانسته در رزومه خود استفاده كند تا بلكه به كاري درست و حسابي برسد."
تام كروز گمنام كه پس از حضور در برنامه تلويزيوني اپرا وينفري و ديدن تام كروز واقعي و معروف حسابي شوكه شده بود، گفت: "از اين بزرگواري شما بسيار متشكرم. مردم هميشه از من مي پرسند تام كروز واقعي كجاست. من هم پاسخ مي دهم كه من تام كروز واقعي هستم. فقط ثروتمند، مشهور و خوش چهره نيستم، همين!"
تام كروز، ستاره سرشناس هاليوودي، روز گذشته در برنامه روزانه اپرا وينفري با يك تام كروز واقعي ديگر رو در رو شد.
