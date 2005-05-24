مذاكرات هسته اي ايران و اروپا در پشت درهاي بسته آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، مذاكرات ديپلماتهاي سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان ونمايندگان ايران ساعت 10:30 دقيقه به وقت بروكسل در سفارت فرانسه آغاز شد.

فرانس پرس اعلام كرد كه اين مذاكرات به گفته مقامات تهران به منظور يافتن راه حلي مناسب، در آستانه مذاكرات فردا در ژنو به عنوان آخرين شانس اروپا برگزار مي شود.

هدف مذاكرات بروكسل تنها آمادگي براي ادامه مذاكرات در ژنو است كه فردا با حضور حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، ميشل بارنيه، يوشكا فيشر وجك استراو، وزراي خارجه سه كشور اروپايي، فرانسه، آلمان و انگليس با همراهي خاوير سولانا هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي برگزار مي شود.

اين خبرگزاري درادامه اين گزارش در موضعي جانبدارانه وبدون اشاره به مراحل مختلف گفتگوهاي دوطرف وگامهاي سازنده ايران براي پيشرفت دراين پرونده ادعا كرده است مسائل و بن بست هاي اخيردرمذاكرات هسته اي موجب شد تا ايران اعلام كند كه قصد دارد از توافقات نوامبر 2004 كناره گيري كند و غني سازي اورانيوم را از سر بگيرد.

لازم به ذكر است كه اين مذاكرات در پست درهاي بسته انجام مي شود.

جالب توجه اينكه يك ديپلمات اروپايي پيش از آغاز مذاكرات درسفارت فرانسه دربروكسل اعلام كرد: "هيچ كس از جانب ما خواهان بحران آفريني نيست و ما خواستار ادامه مذاكرات هستيم.

درعين حال برخي ازهمين مقامات اروپايي در مقابل مواضع قاطعانه كشورمان مبني براحقاق حقوق مسلم ايران دردستيابي به فناوري هسته اي تاكنون چندين بار ايران را به ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت تهديد كردند