بازار فيلم كن 2005 از همه نظر رشد داشت

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، امسال حدود 9500 نماينده از 83 كشور جهان در بازار فيلم كن شركت كردند كه در مقايسه با 8814 نماينده از 74 كشور جهان در سال 2004 رشدي 8 درصدي را نشان مي دهد. بيشترين رشد هم در منطقه افريقا با 34 درصد، كانادا با 25 درصد و خاورميانه با 14 درصد بود.

در بازار فيلم 2005 كن، تعداد شركت هاي حاضر در بازار با 30 درصد افزايش به 3404 رسيد، در حالي كه سال گذشته 2612 شركت توليد و توزيع فيلم در بازار فيلم كن شركت كرده بودند. خريداران فيلم هم امسال 12 درصد بيشتر از سال گذشته و با حضور چهره هاي جديدي از كانادا و امريكاي لاتين در بازار فيلم كن شركت كردند. امسال در مجموع 3681 فيلم در بازار عرضه شد كه از اين تعداد 891 فيلم در مرحله پيش توليد، 745 پروژه در مرحله توليد و 1977 فيلم هم به پايان رسيده بود. در بازار فيلم 2005 هم حدود 38600 نفر به تماشاي 844 فيلم ارايه شده نشستند.

در بخش فيلم كوتاه كه دومين دوره حضور خود را در بازار سپري مي كرد، تعداد فيلم ها و تماشاگران به ترتيب شاهد رشد 37 درصدي و 160 درصدي بود و در مجموع 9670 نفر از آثار كوتاه در بازار ديدن كردند. قرار است در دو سال آينده بازار فيلم كن فضاي بيشتري را به شركت كنندگان اختصاص دهد.



کد مطلب 187324