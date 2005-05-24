شكسپيري حرف زدن نوعي عقده حقارت است

آلن كامينگ، بازيگر اسكاتلندي سينما، معتقد است امريكايي ها هنوز اصرار دارند نمايشنامه هاي ويليام شكسپير را با لهجه بريتانيايي اجرا كنند و اين كار آنها ناشي از عقده حقارت است.

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، ستاره فيلم "مردان ايكس" از اينكه بازيگران اهل امريكا هنوز احساس مي كنند به جاي استفاده از لهجه مادري خود نياز به لهجه خاصي در آثار شكسپير دارند، وحشتزده است و مي گويد: "به نظرم مردم امريكا در مقابل بعضي چيزها احساس كمبود مي كنند، مثلاً در برابر شكسپير. آنها هنوز هم باور نمي كنند كه مي توانند يكي از متن هاي شكسپير را با گويش امريكايي اجرا كنند."

بازيگر فيلم هاي معروف و موفقي چون "چشمان تمام بسته"، "كارتر را بگيريد"، "بچه هاي جاسوس"، "گارفيلد" و "شبح اپرا" در ادامه انتقاد خود از همتايان امريكايي اش مي افزايد: "در واقع مردم امريكا امروز انگليسي را بيشتر شبيه دوران شكسپير حرف مي زنند تا اتگليسي دوران معاصر."

