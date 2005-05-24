اوون: خواهش مي كنم نقش جيمز باند را به من بدهيد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، سازندگان تازه ترين نسخه سينمايي ماجراهاي مرموزترين جاسوس مخفي دنياي فيلم و سينما مدتهاست كه به دنبال بازيگري مناسب نقش جيمز باند مي گردند تا او را جانشين پيرس برازنان ايرلندي كنند. در حالي كه تاريخ دقيق اكران "كازينو رويال" هم در سال 2006 مشخص شده، اما هنوز جستجو براي يافتن جيمز باند به نتيجه نرسيده است.

مدتهاست كه از ستارگاني چون اوون، يوان مك گرگور، دنيل كريگ و هيو جكمن به عنوان مأمور آينده 007 نام برده مي شود. ضمن اينكه چندي پيش جودي دنچ، بازيگر نقش رييس جيمز باند، مدعي شد كه به رغم همه شايعات مبني بر كنار گذاشته شدن برازنان از نقش باند، او در فيلم آينده هم همين لباس را بر تن خواهد كرد.

اوون كه اصرار دارد هرگز تماسي با او براي بازي در نقش جيمز باند گرفته نشده است، از مديران استوديو برادران وارنر مي خواهد كه هر چه زودتر تصميم خود را بگيرند. ستاره فيلم جديد "نزديكتر" مي گويد: "من هميشه مي خواستم جيمز باند باشم و حالا مجبورم احساس خودم را بر زبان بياورم. نمي دانم چرا آنها اين نقش را به من پيشنهاد نمي كنند."



