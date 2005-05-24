تردستي پل جياماتي در پراگ

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، ستاره 38 ساله هاليوودي درباره فيلم جديد خود كه كارگرداني آن را نيل برگر بر عهده دارد، مي گويد: "ميلهاوزر داستاني كوتاه دارد در مايه هاي ماوراي طبيعت به نام "آيزنهايم تردست". راستش من اصل داستان را نخوانده ام، اما مي گويند فيلمنامه اندكي با داستان تفاوت دارد. "تردست" درباره جادوگري است به نام آيزنهايم كه درگير توطئه اي سياسي در شهر وين مي شود. ادوارد نورتن نقش آيزنهايم را بازي مي كند و من هم بازرسي از پليس مخفي هستم كه مي خواهد شهرت او را لكه دار كند. حضور در چنين فيلمي كه داستان آن در سال 1900 رخ مي دهد و شخصيت ها سوار اسب و درشكه هستند خيلي برايم جذاب است و فيلمبردراي هم تا به امروز خيلي خوب پيش رفته."

شايد به يادماندني ترين نقش هاي جياماتي همان "راههاي فرعي" به كارگرداني الكساندر پين و "شكوه امريكايي" باشد، اما اين بازيگر جوان سابقه حضور در فيلم هاي علمي تخيلي نظير "سياره ميمون ها" به كارگرداني تيم برتن، "چك دستمزد" جان وو و "روبوتها" را هم در كارنامه دارد. جياماتي معتقد است "تردست" شامل عناصر خيالي هم مي شود: "فيلم لزوماً درباره جادو و جادوگري نيست و بيننده در بعضي لحظات نمي فهمد واقعيت چيست و خيال كدام است. در اصل "تردست" را مي توان تلاشي در دنياي ماوراي طبيعت محسوب كرد."

در "تردست" علاوه بر جياماتي و نورتن، ستارگاني چون جسيكا بيل و تام فيشر هم ايفاي نقش مي كنند و قرار است فيلم سال 2006 روانه پرده سينماها شود. جياماتي به زودي با "سيندرلا من" ران هوارد در كنار راسل كرو و رني زلوگر به سينماها مي آيد.



