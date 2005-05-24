شارون: توافقنامه هاي سران عرب به اندازه يك تكه كاغذ هم ارزش ندارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، با وجود اينكه سيلوان شالوم وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي براي ايجاد روابط ديپلماتيك با حدود 20 كشورعربي تلاش مي كند اما نخست وزيراين رژيم درنشست پشت درهاي بسته با لابيهاي صهيونيست طرفداراين رژيم درنيويورك گفته هيچ شك و ترديدي ندارم كه چنين توافقنامه هايي هيچ ارزشي ندارند.

اين روزنامه اسراييلي به نقل ازشارون نوشت: بدون اينكه به جهان عرب توهين شود بايد بگويم توافقنامه هايي كه سران عرب امضا كرده اند و اظهارات وسخنان آنها، حتي به اندازه يك تكه كاغذ هم ارزش ندارد.

وي افزود: هرشخصي كه در منطقه نباشد نمي تواند دريابد كه اين كلام تنها ضمانت مشخص را نمي دهد و آنچه كه مهم است عمل است.

شارون تاكيد كرد: كشورهاي عربي تلاش كردند تا جنگ سال 1967 ميلادي را يك پيروزي براي خود تصوركنند درحالي كه دراين جنگ اسراييل كشورهاي عرب را شكست داد و كرانه باختري در اردن، نوار غزه درمصر وبلنديهاي جولان در سوريه را به اشغال خود در آورد.

رژيم صهيونيستي تاكنون با سه كشور مصر، اردن و موريتاني روابط ديپلماتيك برقراركرده است اما شالوم ابراز اميدواري كرد كه عقب نشيني قريب الوقوع نيروهاي اسراييلي از نوارغزه وضعيت ديپلماتيك تل آويو را تغييردهد.