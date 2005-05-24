ورود 2 هزار اتوبوس جديد به ناوگان اتوبوسراني تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس نوريان با بيان اينكه تاكنون 40 درصد ناوگان اتوبوسراني شهر تهران نوسازي شده ، اظهار داشت : 60 درصد اتوبوس هاي باقيمانده بالاي پنج سال عمر دارند كه با اضافه شدن حدود دو هزار دستگاه اتوبوس جديد برآورد مي شود كه بتوانيم حدود 700 دستگاه اتوبوس فرسوده و مستهلك را در سال جاري از رده خارج كنيم .

وي گفت: در صورت تحقق اين امر تعداد اتوبوس هاي موجود در سيستم حمل و نقل عمومي شهر تهران تا پايان امسال به بيش از 8 هزار دستگاه خواهد رسيد.

نوريان افزود : همچنين با نزديك شدن به فصل تابستان و به منظور ارائه سرويس بهتر به شهروندان تهراني، به زودي شاهد ورود تعداد بيشتري از اتوبوس هاي مگاترانس ( كولردار) به ناوگان اتوبوسراني و فعاليت آنها در سطح خطوط مختلف شهر تهران خواهيم بود.