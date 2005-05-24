۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

تا پايان امسال صورت مي گيرد:

ورود 2 هزار اتوبوس جديد به ناوگان اتوبوسراني تهران

مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران و حومه از ورود 2 هزار دستگاه اتوبوس جديد گازسوز و ديزلي به ناوگان اتوبوسراني تهران و حومه تا پايان سال جاري خبرداد و گفت : به منظور نوسازي ناوگان اتوبوسراني ، حدود 700 دستگاه اتوبوس فرسوده نيز تا پايان سال از رده خارج خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس نوريان با بيان اينكه  تاكنون 40 درصد ناوگان اتوبوسراني شهر تهران نوسازي شده ، اظهار داشت : 60 درصد اتوبوس هاي باقيمانده بالاي پنج سال عمر دارند كه  با اضافه شدن حدود دو هزار دستگاه اتوبوس جديد برآورد مي شود كه بتوانيم حدود 700 دستگاه اتوبوس فرسوده و مستهلك را در سال جاري از رده خارج كنيم .

وي گفت: در صورت تحقق اين امر تعداد اتوبوس هاي موجود در سيستم حمل و نقل عمومي شهر تهران تا پايان امسال به بيش از 8 هزار دستگاه خواهد رسيد.

نوريان افزود : همچنين با نزديك شدن به فصل تابستان و به منظور ارائه سرويس بهتر به شهروندان تهراني، به زودي شاهد ورود تعداد بيشتري از اتوبوس هاي مگاترانس ( كولردار) به ناوگان اتوبوسراني و فعاليت آنها در سطح خطوط مختلف شهر تهران خواهيم بود. 

