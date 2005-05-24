حضور جشنواره نرم افزارهاي چند رسانه اي در اجلاس WSIS

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" دبير جشنواره نرم افزارهاي چند رسانه اي با بيان اين مطلب افزود : معرفي توانمنديهاي محصولات توليدي ايران در اين نمايشگاه از جمله اهداف حضور دبيرخانه جشنواره نرم افزارهاي چند رسانه اي در نمايشگاه دستاوردهاي فناوري اطلاعات ايران است.

سيد محسن ابراهيمي افزود : اين نمايشگاه فرصتي است براي معرفي شركت هاي فعال ايراني كه در زمينه نرم افزارهاي چند رسانه اي فعاليت مي كنند، به همين دليل دبيرخانه جشنواره نرم افزارهاي چند رسانه اي محصولات ارائه شده به دبيرخانه اين جشنواره را در راستاي حمايت از شركتهاي نرم افزاري در اين نمايشگاه عرضه مي كند.

وي خاطر نشان كرد: نرم افزارهاي توليد ايران را به لحاظ پاكيزه بودن از خشونت و انحارفات اخلاقي مي توان نرم افزارهاي سبز ناميد و به همين دليل براي خانواده هايي كه خواستار توليدات فرهنگي هستند، جذابيت دارد.

دبير جشنواره نرم افزارهاي چند رسانه اي تاكيد كرد : نرم افزارهاي توليد داخل مي تواند علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، از طرف كشورهايي كه از لحاظ فرهنگ شرقي و يا اسلامي شرايطي مانند ايران دارند سفارش توليد را براي شركتهاي ايراني به همراه داشته باشد.

شايان ذكراست اجلاس جامعه جهاني منطقه آسيا و اقيانوسيه از تاريخ 10 الي 12 خرداد در محل همايش هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.