حكومت دست نشانده عراق دركويت

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر- عربستان كه همسايه كويت و عراق است بيش از ساير كشورهاي حوزه خليج فارس از اين انتصاب احساس نگراني كرد.

"بندر بن سلطان" سفير عربستان درآمريكا و پسر برادر ملك فهد فعاليت وسيعي را براي انتقال مراتب نگراني مسئولان عربستان به آمريكا آغاز كرد .

اودرديدار با "جرج بوش رئيس جمهور،" ديك چني وزير دفاع و"جيمز بيكر وزيرخارجه ازاحتمال حمله عراق به عربستان خبرداد و خواستار كمك فوري آمريكا به رياض شد .

جرج بوش پدرموافقت خود را براي اعزام نيرو به عربستان براي اخراج نيروهاي عراقي از كويت اعلام كرد؛ اما حضور 260 هزارنيروي خارجي بدون يك پوشش اسلامي وعربي مشكلاتي را براي عربستان ايجادمي كرد.

بنابراين آمريكا به يك ديپلماسي گسترده براي جلب همكاري ومشاركت كشورهاي عربي و اسلامي در يك ائتلاف بين المللي دست زد.

از سوي ديگر سازمان ملل با تصويب قطعنامه 661 هرگونه داد و ستد بين المللي با عراق را محكوم كرد .

به موجب اين قطعنامه عراق ازفروش نفت به ساير كشورها محروم گرديد و ورود هر نوع كالا به اين كشور به جز دارو ممنوع شد .

درهمين حال جيمز بيكر وزير خارجه و ديك چني وزير دفاع هريك به تحركات وسيعي براي جلب مشاركت شوراهاي عربي و اسلامي در يك ائتلاف بين المللي دست زدند و توانستند موافقت 32 كشور را دراين زمينه جلب كنند.

درتوصيف وضعيت جهان عرب درآن زمان دكتر"محمد عابد الجابري " يكي از متفكران و نويسندگان مغربي چنين مي نويسد:"جهان عرب بين دو پديده متناقض يعني خشم ناشي ازاشغال كويت توسط عراق وديگري نفرت از آمريكا به خاطر بسيج براي نابودي عراق به سر مي برد. "

وي افزود:" اين دو تناقض جهان عرب را به دو بخش موافق ومخالف تبديل كرد كه تاثيرات مستقيم آن بعدها بر روي انتفاضه ملت فلسطين آشكار شد. موضعگيري رهبران سازمان آزادي بخش فلسطين به ويژه شخص "ياسرعرفات" به سود "صدام " موجب شد تا نيمي از جمعيت عرب كه مخالف حمله عراق به كويت بودند، دست ازپشتيباني قضيه فلسطين بردارند."

اتحاديه عرب نيز در تلاش بود تا موضوع اشغال كويت توسط عراق از چارچوب عربي خارج نشود به همين دليل تنها يك هفته پس از حمله عراق به كويت به دعوت اتحاديه عرب سران كشورهاي عربي براي بحث پيرامون اين مسئله در قاهره تشكيل جلسه دادند.

پيش ازاجلاس سران، وزراي خارجه عرب براي تهيه پيش نويس قطعنامه نشستي برگزار كردند .

گفته مي شود دراين اجلاس "طارق عزيز" وزير خارجه وقت عراق با پرتاب بشقابي به سمت شيخ "صباح جابر الصباح " وزير خارجه كويت بيني وي را شكست .