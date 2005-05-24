مدركي از آزمايش هسته اي كره شمالي وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، " شن گوافانگ " دستيار وزير امور خارجه چين ضمن حساس اعلام كردن شش هفته آينده در بازگشت پيونگ يانگ به مذاكرات شش جانبه تصريح كرد: " ما گزارشهايي دريافت كرده ايم مبني براينكه كره شمالي در حال انجام آزمايش هاي هسته اي است اما هيچ مدرك معتبري كه اين گزارش ها را ثابت كند وجود ندارد."

نگرانيها در مورد خطر آزمايشهاي هسته اي كره شمالي از زماني افزايش يافته است كه در ماه فوريه مقامات پيونگ يانگ اعلام كردند تسليحات هسته اي دارند و در اوايل اين ماه نيز اعلام كردند كه ميله هاي سوخت خود را براي انجام آزمايشات هسته اي تغيير مكان داده اند.

اين مقام ارشد چين با اعلام اين مطلب كه هفته هاي آتي زمان سرنوشت سازي در مورد مذاكرات شش جانبه با هدف حل و فصل بحران هسته اي كره شمالي است اظهارداشت : به اعتقاد من ماه هاي مي و ژوئن ماه هاي سرنوشت ساز و حساسي در به نتيجه رسيدن مذاكرات خواهد بود.