ابومازن اظهارات شارون را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي محيط، ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با محكوم كردن اظهارات اخير آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي مبني بر جلوگيري از حق بازگشت پناهندگان فلسطيني به كشورشان، اين سخنان را رد كرد.

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به لابي صهيونيست درآمريكا قول داد كه مانع ازحق پناهندگان و آوارگان فلسطيني به به خانه و كاشانه شان شود.



وي طرح عقب نشيني ازنوارغزه را تضميني براي غلبه برنژاد پرستي دردولت اسراييلي تلقي كرد. شارون در جمع صهيونيستهاي آمريكا درنيويورك، اجراي طرح عقب نشيني ازنوارغزه را براي امنيت اين رژيم ضروري دانست .

نخست وزيررژيم صهيونيستي اظهارداشت : طرح عقب نشيني از نوار غزه يك راه حل ميانه دردناك است.

وي طرح عقب نشيني ازنوارغزه را دشوارترين تصميم درطول زندگيش دانست اما اجراي اين طرح را براي امنيت اين رژيم ضروري تلقي كرد زيرا اين طرح امنيت اسراييل را تامين و فرصت براي آغاز روند سياسي با فلسطينيان را فراهم مي كند .

اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه يهوديان افراطي در آمريكا طرح عقب نشيني از نوارغزه را تحريم كردند وبا برگزاري تظاهراتي فرياد سرمي دادند كه يهودي، يهودي را اخراج نمي كند.

دراين راستا صائب عريقات وزير مذاكره كنندگان فلسطيني گفت: طرف فلسطيني به نتايج مذاكراتي كه به زودي ميان ابومازن و جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در واشنگتن چشم دوخته است .