  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۲۴

شمار شهرك نشينان صهيونيست دركرانه باختري از مرز 400 هزار تن فراتر رفت

شمار شهرك نشينان صهيونيست دركرانه باختري از مرز 400 هزار تن فراتر رفت

شمار شهرك نشينان صهيونيست در كرانه باختري تا پايان سال گذشته ميلادي به بيش از 412 هزار صهيونيست رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري امارات ، مركز آمار تشكيلات خودگردان فلسطين در گزارشي از جمعيت شهرك نشينان صهيونيست در اراضي فلسطيني فاش كرد ، شمار شهرك نشينان در كرانه باختري 405 هزارو485 صهيونيست و در نوار غزه به 7300 تن افزايش يافته است .
آمار رسمي تعداد شهرك هاي صهيونيست نشين در اراضي فلسطيني، 171شهرك است كه 154 شهرك در كرانه باختري و 17 شهرك ديگر در نوار غزه احداث شده است ، اين در حالي است كه مجتمع هاي صهيونيست نشين  در اراضي فلسطيني به 346 مجتمع رسيده است كه ازاين تعداد 320 مجتمع در كرانه باختري و 26 مجتمع در نوار غزه ساخته شده است .
استان نابلس در كرانه باختري با بيش از 55 شهرك صهيونيست نشين در رتبه اول قرار دارد و پس از آن استان قدس با 47 و رام الله و البيره با 43 شهرك صهيونيست نشين در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
بر پايه اين گزارش ، اكثر شهرك نشينان صهيونيست دراستان قدس زندگي مي كنند كه جمعيت آنها از 229 هزار نفرفراتر رفته است .

کد مطلب 18740

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها