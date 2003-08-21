شمار شهرك نشينان صهيونيست دركرانه باختري از مرز 400 هزار تن فراتر رفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري امارات ، مركز آمار تشكيلات خودگردان فلسطين در گزارشي از جمعيت شهرك نشينان صهيونيست در اراضي فلسطيني فاش كرد ، شمار شهرك نشينان در كرانه باختري 405 هزارو485 صهيونيست و در نوار غزه به 7300 تن افزايش يافته است .

آمار رسمي تعداد شهرك هاي صهيونيست نشين در اراضي فلسطيني، 171شهرك است كه 154 شهرك در كرانه باختري و 17 شهرك ديگر در نوار غزه احداث شده است ، اين در حالي است كه مجتمع هاي صهيونيست نشين در اراضي فلسطيني به 346 مجتمع رسيده است كه ازاين تعداد 320 مجتمع در كرانه باختري و 26 مجتمع در نوار غزه ساخته شده است .

استان نابلس در كرانه باختري با بيش از 55 شهرك صهيونيست نشين در رتبه اول قرار دارد و پس از آن استان قدس با 47 و رام الله و البيره با 43 شهرك صهيونيست نشين در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

بر پايه اين گزارش ، اكثر شهرك نشينان صهيونيست دراستان قدس زندگي مي كنند كه جمعيت آنها از 229 هزار نفرفراتر رفته است .