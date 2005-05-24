به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دكتر توكلي در جمع خبرنگاران، تدبير رهبر معظم انقلاب را موجب افزايش مشاركت مردم در اين حوزه از انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد.
نامه رهبري مي تواند سنجشي براي ميزان مقبوليت گروههاي سياسي در ميان مردم باشد
احمد توكلي نماينده تهران نامه رهبر معظم انقلاب به شوراي نگهبان را ملاك وزن كشي سياسي در انتخابات رياست جمهوري دانست و گفت: برخي گروهها و احزاب مدعي هستند كه طرفداران زيادي در ميان مردم دارند و نامه رهبري مي تواند سنجش بررسي ميزان هواداري اين گروهها در ميان مردم باشد.
