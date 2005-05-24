  1. سیاست
  2. سایر
۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۵۲

دكتر توكلي در جمع خبرنگاران:

نامه رهبري مي تواند سنجشي براي ميزان مقبوليت گروههاي سياسي در ميان مردم باشد

نامه رهبري مي تواند سنجشي براي ميزان مقبوليت گروههاي سياسي در ميان مردم باشد

احمد توكلي نماينده تهران نامه رهبر معظم انقلاب به شوراي نگهبان را ملاك وزن كشي سياسي در انتخابات رياست جمهوري دانست و گفت: برخي گروهها و احزاب مدعي هستند كه طرفداران زيادي در ميان مردم دارند و نامه رهبري مي تواند سنجش بررسي ميزان هواداري اين گروهها در ميان مردم باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دكتر توكلي در جمع خبرنگاران، تدبير رهبر معظم انقلاب را موجب افزايش مشاركت مردم در اين حوزه از انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد.

کد مطلب 187401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها