جهاد اسلامي فلسطين خواستار حل اختلافات حماس و فتح شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يكي ازدادگاههاي فلسطين اخيرا نتايج انتخابات شهرداري ها وانتخابات محلي را در چند منطقه نوارغزه باطل اعلام كرد كه اين امرمنجربه بروز درگيري هايي ميان طرفداران دو گروه حماس و فتح شد.

محمد الهندي عضوبرجسته جنبش جهاد اسلامي فلسطين پس ازپايان ديدارش با هيات مصري درغزه گفت كه مي توان براي جلوگيري ازهرگونه جعل و دستكاري در نتايج انتخابات ، توافقي براي تشكيل كميته ملي براي نظارت و كنترل انتخابات صورت گيرد .

وي بر ضرورت خاتمه دادن به تنشها واختلافات ميان برادران جنبش فتح و حماس تاكيد كرد و اظهارداشت : اين تنش ها به نفع هيچ كس نيست.

اين عضو برجسته جهاد اسلامي فلسطين تصريح كرد: يافتن يك مكانيزم و راهكارمناسب براي پايان دادن به تنش ها ظرف دو روز آينده لازم است .

الهندي گفت: ما به برادران مصري خود درمورد ضرورت حفظ وحدت و يكپارچگي ملي وهوشياري نسبت به اشغالگري و تجاوزات مستمر رژيم صهيونيستي عليه مردم تاكيد كرديم .

ازسوي ديگر نافذ عزام يكي ديگر از اعضاي برجسته جنبش جهاد اسلامي فلسطين آمادگي اين جنبش را براي ميانجيگيري ميان حماس و فتح براي حل اختلافاتشان ابراز داشت .

هيات مصري به رياست سرلشگر مصطفي البحيري معاون رئيس سازمان اطلاعات مصرنيز با نمايندگان جبهه خلق براي آزادي فلسطين ديدار و گفتگو كرد.

جميل مجدلاوي مسئول اين جبهه در نوارغزه گفت : ما براي حفظ منافع ملي عاليه فلسطين تمام تلاش خود را براي پايان دادن به اختلافات و تنشها بكار خواهيم گرفت .

وي برضرورت برگزاري انتخابات پارلماني آينده در 17 جولاي آتي براساس قانون نسبت جمعيتي جهت جلوگيري ازبروز هرگونه اختلاف تاكيد كرد.

هيات مصري كه ماموريت ميانجي گري را برعهده دارد همچنين با نمايندگان جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس ) ديدار و گفتگو كرد. مقامات مسئول مصري عصر روز دوشنبه وارد غزه شدند وبا هياتي از جنبش فتح ديداركردند.