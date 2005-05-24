رييس فدراسيون دوچرخه سواري: رييس جمهور بايد ضمن بهبود وضعيت اقتصادي كشور به ورزش رونق ببخشد

سيد حسين هاشمي در ارتباط با حضورجامعه ورزش در انتخابات رياست جمهوري به خبرنگار" مهر" گفت: بهرتقدير ورزشكاران وجهه خوبي درميان اقشارجامعه دارند وحضور آنها درانتخابات مي تواند جوانان را براي حضوردرانتخابات ترغيب كند. ضمن اينكه ازبعد ملي ومذهبي حضوردرانتخابات يك تكليف محسوب مي شود.

رييس فدراسيون دوچرخه سواري در ادامه درخصوص انتظارات جامعه ورزش ازرييس جمهور آينده اظهارداشت: رييس جمهوردر درجه اول بايد به رفاه جامعه و وضعيت معيشتي مردم بپردازد. پس ازآن برطرف شدن مشكلات كلان اقتصادي را مد نظربگيردكه مي تواند فوايد بسياري ازجمله سرمايه گذاري درعرصه هاي مختلف را به همراه داشته باشد. ورزش نيزيكي ازاين عرصه هاست وبا توانمند شدن مملكت به لحاظ اقتصادي مي توانيم استعدادهاي بيشتري را شناسايي كنيم. ضمن اينكه رييس جمهوربايد نسبت به بالا بردن سطح آگاهي جامعه ورزش اهتمام ورزد.

هاشمي درپايان با رد استفاده ابزاري ازورزشكاران تصريح كرد: من صد درصد استفاده ابزاري ازورزشكاران توسط چهره هاي محبوب ورزشي را رد مي كنم. ازورزش نبايد بعنوان يك ابزاراستفاده كرد، بلكه بايد به آن ياري رساند.