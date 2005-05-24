۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۱۲

از سوي رييس كل بانك مركزي عنوان شد:

دولت با افزايش اختيارات بانك مركزي مخالفت كرد

ابراهيم شيباني از مخالفت دولت با طرح مجلس مبني بر افزايش اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، رييس كل بانك مركزي در حاشيه همايش سياست هاي پولي و بانكي در جمع خبرنگاران گفت: با اصل طرح مجلس براي افزايش اختيارات بانك مركزي موافق هستيم اما  باتوجه به اين كه از عمر دولت تنها چند ماه باقي نمانده، لذا نمي توان قانون جامعي در اين زمينه تدوين كرد.

ابراهيم شيباني افزود: استقلال بانك مركزي بدين معناست كه در پرداخت اعتبارات تحت فشار نباشيم درحالي كه اكنون اين گونه نيست.

به گزارش خبرنگار"مهر"، كميسيون اقتصادي مجلس چند روز قبل افزايش اختيارات بانكي مركزي را به تصويب رسانده است.

وي همچنين هرگونه اعطاي مجوز جديد براي تاسيس بانك خصوصي را رد كرد و ادامه داد: درحال حاضر 40 درخواست تاسيس بانك خصوصي در بانك مركزي درحال بررسي است.

