۳ خرداد ۱۳۸۴، ۲۰:۳۶

تيم دوچرخه سواري بابا ناصري مقام پنجم مسابقات ليگ سراسري را ازآن خود كرد

تيم دوچرخه سواري باشگاه بابا ناصري ازسوي فدراسيون دوچرخه سواري به سومين دوره مسابقات دوچرخه سواري ليگ سراسري كشور به استان گلستان دعوت شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد اين تيم با حضوردراين مسابقات كه در25 ارديبهشت لغايت 28 ارديبهشت ادامه داشت توانست با همت وتلاش اعضا تيم بين 22 تيم شركت كننده به مقام پنجم نائل آيد.
گفتني است: اعضاي اين تيم را حسن مكرم، حسام بخشيان، اميررضايي، محمد رحماني، مهدي كوهزاد تشكيل داده اند.

