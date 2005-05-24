۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۲۵

فيلم آسياب هاي بادي حكايت كودكان بازمانده از زلزله رودبار است

مهرداد اسكويي: دماغ به معضل رايج جامعه، جراحي پلاستيك مي پردازد

تدوين فيلم "دماغ" به كارگرداني "مهرداد اسكويي" توسط "مازيار ميري" انجام مي شود

"مهرداد اسكويي"، كارگردان فيلم هاي كوتاه ضمن اعلام اين خبر درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" درمورد ساخت فيلم "آسياب هاي بادي" گفت : فعلا مشغول رتوش هاي نهايي صداي فيلم هستيم و فيلمبرداري اين فيلم درسال 1381 درشهرهاي رودبار- رستم آباد- منجيل و بم  و اطراف شهرقزوين آغازشد و دراوايل سال جاري فيلمبرداري به اتمام رسيد .

وي درمورد مضمون فيلم گفت: علي رغم ويراني هاي زلزله سال 1369 رودبار كودكاني كه اززيرآوارها نجات پيدا كرده بودند اينك مبدل به جوانهاي برومندي شده اند و خاطره مرگ خانواده هايشان را به حيات تازه و نو درآميخته اند و فيلم آسياب هاي بادي نگاهي دارد به زندگي امروز آنها وي درادامه متذكرشد : درفيلم زياد به خود پديده زلزله نپرداختم وسعي كردم به اتفاقات و رويدادهاي پس اززلزله بپردازم.

وي درادامه تاكيد كرد: اولين نمايش فيلم "آسياب هاي بادي" درسومين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه اصفهان بود و فيلم دربخش بين الملل برنده جايزه بزرگ بهترين فيلم مستند شد و تصويربردار فيلم رضا دريا نوش و صدا بردار وصداگذار فرشيد فرجي و تدوين برعهده بهمن كيارستمي و تهيه كنندگي بطورمشترك توسط خودم و مركز سينماي مستند تجربي انجام شد .

مهرداد اسكويي درمورد كاربعدي اش فيلم "دماغ " گفت : فيلم "دماغ " نگاهي دارد به پديده رايج درجامعه ما به نام جراحي زيبايي پلاستيك بيني (رينوپلاستي ) و در ساخت آن موضوع اجتماعي مد نظرم بود و سعي كردم  در اين فيلم نشان دهم چه انگيزه و بسترهاي اجتماعي باعث گرايش روبه افزون نسل جوان ما به اين پديده شده است .

وي خاطرنشان كرد: باقيمانده فيلمبرداري فيلم احتمالا تا هفته آينده به اتمام مي رسد و درحال حاضر مازيار ميري مشغول تدوين فيلم است و فيلم به شيوه دي وي كم فيلمبرداري شده است .

وي درمورد استفاده از مازيارميري براي تدوين فيلم گفت : ايشان دروهله اول استادمن هستند و ازهمه مهم تر، نگاه جامع وخوبي درزمينه تدوين دارند و به نوعي دراين زمينه صاحب نظر هستند .

قابل ذكراست محقق فيلم "دماغ" عليرضا بهرامي ، ماندا كريمي ، مهرداد اسكويي هستند و تصويربردار آن رضا تيموري و مديرتوليد فيلم وحيد انتظام است. تهيه كننده فيلم مهرداد اسكويي است .

قابل توجه است :مهرداد اسكويي تا به حال فيلم هاي خانه مادري ام مرداب وازپس برقع وبيوه مرد ومريم جزيره هنگام را سا خته است .

 

