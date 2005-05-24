۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۱۲

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با صدور بيانيه اي:

نامه رهبر فرزانه انقلاب، نقش بي ‌مثال جايگاه رفيع ولايت را در تعيين مصالح نظام نشان داد

در بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران آمده است: وقايع اخير كشور و نامه رهبر فرزانه انقلاب به شوراي نگهبان بار ديگر نقش بي ‌مثال جايگاه رفيع ولايت را در دفاع از حقوق ملت و تعيين مصالح نظام يادآور شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران آمده است :  در حالي كه عملكردي نسنجيده مي ‌رفت تا فضاي انتخابات را از مسير صحيح خود منحرف كند، از شور رقابت كاسته و لبخند را بر لبان بدخواهان ملك و ملت بنشاند، كانون اميد دوستداران انقلاب و نقطه اتكاي نظام، فرمان به تصحيح اين خطا داد و مگر از اين جايگاه جز اين انتظار است؟.

در قسمت ديگري از بيانيه آمده است: وقتي نهادهاي رسمي و ساز وكارهاي قانوني به بن بست مي رسند، كسي بايد باشد كه تصميم بگيرد و اين ميراث و يادگاري است كه از آن روح خدايي براي ما به جاي مانده است.

دانشجويان بسيجي تاكيد كردند : ما كوچكترين فرزندان اين ملت، سپاس بي ‌كران خويش را نثار پير و مراد و مرشد انقلاب اسلامي كرده و طول عمر آن فرزند زهرا (س) را از خداوند متعال خواستاريم و بي ‌صبرانه انتظار انتخاباتي پر شور و با شكوه را كشيده و در طليعه آن، به برداشتن گامهايي بلند در تشكيل دولت اسلامي و تلاش براي آباداني ايران اميدواريم.

کد مطلب 187438

