نمايندگان مجلس با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در جلساتي كه امروز با حضور دكتر پزشكيان، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در دفتر ديدار مجلس برگزار شد آقايان ساعدي، صادق زاده، حاجي بابايي، مرحبا و برمك نمايندگان شهرهاي شوش ، دانيال، رشت، همدان، آستارا و كلاله و مينودشت درباره پاره اي از مسايل و مشكلات بهداشتي و درماني حوزه هاي انتخابيه خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تجهير و تكميل بيمارستان ها و مراكز نيمه تمام درماني، تامين آمبولانس براي برخي مراكز درماني حوزه هاي مربوط، بكارگيري نيروهاي جوان و تحصيلكرده و بيكار، بازديد وزير از مناطق ياد شده از مهمترين محورهايي بود كه نمايندگان در ملاقات با وزير در ميان گذاشتند و با عنايت به بهبود بودجه اين وزارتخانه در سال جاري خواستار پيگيري جدي موارد فوق شدند.