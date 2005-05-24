  1. سیاست
  2. سایر
۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۴۲

امروز و در ديدارهاي جداگانه

نمايندگان مجلس با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ديدار كردند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي ديدارهاي جداگانه اي با وزير بهداشت و درمان پيرامون مسايل بهداشتي درماني حوزه هاي انتخابيه خود به بحث و بررسي پرداختند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در جلساتي كه امروز با حضور دكتر پزشكيان، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در دفتر ديدار مجلس برگزار شد آقايان ساعدي، صادق زاده، حاجي بابايي، مرحبا و برمك نمايندگان شهرهاي شوش ، دانيال، رشت، همدان، آستارا و كلاله و مينودشت درباره پاره اي از مسايل و مشكلات بهداشتي و درماني حوزه هاي انتخابيه خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تجهير و تكميل بيمارستان ها و مراكز نيمه تمام درماني، تامين آمبولانس براي برخي مراكز درماني حوزه هاي مربوط، بكارگيري نيروهاي جوان و تحصيلكرده و بيكار، بازديد وزير از مناطق ياد شده از مهمترين محورهايي بود كه نمايندگان در ملاقات با وزير در ميان گذاشتند و با عنايت به بهبود بودجه اين وزارتخانه در سال جاري خواستار پيگيري جدي موارد فوق شدند.

کد مطلب 187448

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه