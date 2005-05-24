تيم ملي فوتسال ايران فردا به مصاف كويت مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي فوتسال كشورمان پس از كسب پيروزي 27 بر 2 در نخستين ديدار خود مقابل بوتان ، ساعت 45/13 دقيقه ظهر فردا در دومين مسابقه خود به مصاف تيم فوتسال كويت خواهد رفت . تيم كويت درنخستين مسابقه خود دراين گروه با نتيجه 3بر 2 مقابل لبنان ديگر تيم حاضردراين گروه به برتري دست يافته است.

به گفته سرپرست تيم فوتسال كشورمان بازيكنان اين تيم امروز تمرينات خود را درسالن تمرين شهرهوشي مينه دنبال كردند و درحال حاضر به جز امين هاشميان كه با مصدوميت جزئي روبروست ساير بازيكنان در آمادگي كامل بسر مي برند و از هر نظر براي ديدار با كويت آماده اند .

درودگر در مورد دومين حريف تيم ملي كشورمان تصريح كرد : كويت از جمله تيم هاي خوب و جوان اين دوره از مسابقات است كه با سرمايه گذاري و استفاده از مربيان ايراني در سالهاي گذشته به پيشرفت هاي خوبي در زمينه فوتسال دست يافته است ولي با توجه به سطح فوتسال ايران تصور نمي كنم تيم كشورمان براي پيروزي در اين ديدار با مشكل خاصي روبرو باشد .

وي تصريح كرد : تيم ايران براي كسب عنوان قهرماني گام در اين مسابقات گذاشته است و مصمم هستيم تا هفتمين عنوان قهرماني پياپي آسيا را در ويتنام بدست آوريم .