ضوابط بازنشستگي صاحبان سوابق بيمه اي انتقالي به سازمان تامين اجتماعي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بر اساس قانون نحوه تاثير سابقه منتقل شده به سازمان تامين اجتماعي كه در سال 1380 تصويب شد، سوابق خدمت غير مشمول قانون تامين اجتماعي بيمه شدگان كه بابت آن حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذي ربط پرداخت شده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي و مابه التفاوت، فقط در تعيين مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان قابل احتساب است مشروط بر اين كه افراد ذكر شده، در زمان بازنشستگي داراي حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مندرج در قانون تامين اجتماعي باشند.

بر اساس اين گزارش، در پي تصويب استفساريه قانون نحوه تاثير سوابق منتقله به سازمان تامين اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن ماه سال 83، اين سازمان با صدور يك دستور العمل اداري اعلام كرد، قانون نحوه تاثير سوابق منتقل شده به سازمان تامين اجتماعي شامل كساني كه قبل از تاريخ 9/2/1380 بازخريد شده، يا به استناد مقررات قانوني، بيمه گذار اين صندوق شده اند، نخواهد بود.

در اين دستور العمل همچنين اعلام شده است بيمه شدگاني كه تاريخ بازخريدي آنان از محل خدمت گذشته است و در نتيجه خروج آنها از شمول صندوقي كه مشترك آن بوده اند، قبل از تاريخ 9/2/1380 بوده باشد و همچنين كساني كه قبل از اين تاريخ به استناد مقررات قانوني، بيمه پرداز سازمان تامين اجتماعي شده اند، از شمول قانون اخير خارج هستند و براي استفاده از مزاياي بازنشستگي، مجموع سوابق منتقله از ساير صندوق ها و سوابق پرداخت حق بيمه آنان نزد سازمان تامين اجتماعي براي احراز شرايط بازنشستگي، كفايت مي كند و شرط دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مندرج در قانون تامين اجتماعي در زمان تقاضاي بازنشستگي، در مورد آنان اجرا نخواهد شد.

اين گزارش حاكي است، با ابلاغ نظر تفسيري قانونگذار در مورد قانون نحوه تاثير سوابق منتقل شده به سازمان تامين اجتماعي به واحدهاي اجرايي اين سازمان، از اين پس بيمه شدگاني كه سوابق پرداخت حق بيمه خود از ساير صندوق ها را قبل از تاريخ تصويب اين قانون (9/2/1380) به صندوق تامين اجتماعي انتقال داده باشند، با داشتن 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه به اين صندوق و در مجموع با داشتن حداقل سابقه مورد نياز براي هر سال (تا پيش از مهر 1384 حداقل سابقه مورد نياز 13 سال است) مي توانند از مزاياي مستمري بازنشستگي (در صورت احراز شرايط از جمله حداقل سن 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان) استفاده كنند.

بر اساس اين استفساريه، همچنين افرادي كه سوابق خود را پس از تاريخ 9/2/1380 به صندوق تامين اجتماعي انتقال داده اند، در صورت داشتن شرط سني مورد نياز براي بازنشستگي بايد حداقل سابقه پرداخت حق بيمه در هر سال را احراز كنند.

گفتني است، بر اساس قانون تامين اجتماعي، از مهرماه سال 1383 تا مهرماه سال 1384 حداقل سابقه مورد نياز براي بازنشستگي براي بيمه شده مرد كه 60 سال سن دارد و بيمه شده زن داراي 55 سال سن، 13 سال است كه پس از 14 مهر 1384 به 14 سال افزايش مي يابد.