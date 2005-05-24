عضو برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق : علماي سني براي جلوگيري از فتنه بسيار تلاش مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم،رضا جواد تقي از اعضاي برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق نسبت به وجود دست هاي پنهان جهت شعله ور كردن آتش فتنه طائفه اي و برهم زدن وحدت ملت عراق هشدار داد.



وي از همه شيعيان و اهل تسنن اين كشور خواست با متوسل شدن به تفاهم و گفتگو و حفظ وحدت و همبستگي خود اين توطئه را خنثي كنند.



عضو برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي بازماندگان رژيم بعثي سابق عراق و گروه تروريستي الزرقاوي را به برافروختن آتش فتنه طائفه گري در عراق متهم كرد و اظهار داشت: تروريست هاي مسلح گروه الزرقاوي با همدستي بازماندگان رژيم بعثي سابق كه تجارب امنيتي دارند، در حال توطئه چيني جهت ايجاد درگيري و اختلاف ميان شيعيان و سني هاي عراق هستند.



وي افزود: الزرقاوي و بازماندگان رژيم سابق از سوي مراكز مشخص مورد حمايت مالي قرار مي گيرند تا وحدت ملي عراق را بر هم زنند.



جواد تقي با اشاره به توزيع بيانيه ها و اعلاميه هاي تقلبي بنام سازمان بدر جهت ايجاد فتنه در كشور اظهار داشت : علماي اهل سنت عراق تلاش زيادي جهت مهار بحران و جلوگيري از بروز فتنه مي كنند.



عضو برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اظهار داشت : انجام گفتگو ميان شيعيان و سني ها بهترين راه و شيوه جهت تحكيم وحدت ملي است .



وي بر ضرورت مشاركت عرب هاي سني در روند سياسي و تدوين قانون اساسي و انتخابات آتي عراق تاكيد كرد.

رضا جواد تقي اتهام دست داشتن "بيان صولاغ جبر" در بحران جاري را رد كرد و گفت : وزير كشور تنها مسئول پرونده امنيتي نيست بلكه طرف هايي مانند وزارت دفاع و امنيت ملي و نيروهاي چند مليتي نيز در اين زمينه مسئول هستند.



عضو مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق افزود: از متهم كردن شخص وزير كشور بوي طائفه گري بر مي خيزد درحالي كه وي هنوز طرح امنيتي خود را در وزارتخانه متبوع خود به مرحله اجرا نگذاشته است.

وي با اشاره به ميانجي گري مقتدي صدر ميان سازمان بدر و هيات علماي اهل سنت جهت آرام كردن اوضاع جاري از اين اقدامات ابراز رضايت كرد.



از سوي ديگر عبدالهادي الدراجي مدير بخش اطلاع رساني دفتر مقتدي صدر به تماس صدر با حارث الضاري دبير كل هيات علماي اهل سنت و مسئولان سازمان بدر و سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اشاره كرد.



الدراجي گفت : در اين تماس ها الضاري با قبول پيشنهاد مقتدي صدر از انجام آشتي اعلام آمادگي كرده است .



وي با اعلام تشكيل كميته سه گانه كه در آن جريان مقتدي صدر، سازمان بدر و هيات علماي اهل سنت شركت دارند،از هوشياري سازمان بدر و هيات علماي اهل سنت نسبت به اوضاع حساس عراق قدرداني كرد.



الدراجي با تاكيد بر ضرورت جلوگيري از تشديد حملات تبليغاتي و جوسازي رسانه اي نسبت به وقوع بحران در كشور هشدار داد.