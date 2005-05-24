روسيه و هند روابط تجاري خود را گسترش مي دهند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "اي پي جي عبدالكلام " رئيس جمهور هند درنخستين ديدار يك مقام هندي پس از فروپاشي شوروي ازمسكو با ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه ديدار و با وي پيرامون همكاري تكنولوژيكي و تجاري بحث و گفتگو كرد.

كلام در بدو ورود به مسكو به پوتين گفت: " روسيه و هند دو ملت بي نظير هستند و شما در سختي ها و مشكلات از دوستان نزديك ما بوديد".

وي افزود: دو كشور از روابط خوب و نزديكي در زمينه هاي علوم ، مسائل دفاعي، تكنولوژي و تجارت بهره مند بوده اند.

وي همچنين درخواست كرد تا ميزان روابط تجاري هند و روسيه در دهه آينده از سطح فعلي كه 3 ميليارد دلار در سال است به 25 ميليارد دلار افزايش يابد.

اين خبرگزاري همچنين اعلام كرده است كه پوتين نيز از توسعه روابط دو جانبه بين هند و روسيه استقبال كرده است.

گفتني است زمينه هاي سفر اخير رئيس جمهور هند از آنجا است كه در دهه اول آذر سال گذشته پيش از سفر سه روزه پوتين رئيس جمهور روسيه به هندوستان، " سرگئي ايوانف" وزير دفاع روسيه و " پراناب موك هرجي" همتاي هندي وي مذاكرات مقدماتي را در دهلي نو آغاز و با هم ديدار و مذاكره كردند.

پس از آن پوتين براي يك سفر سه روزه باهدف انجام مذاكرات دو جانبه و توافقات نظامي با هم پيمان سابق خود در دوره جنگ سرد، عازم دهلي نو شد و اين ديدار را مي توان نقطه عطفي در روابط و همكارهاي نظامي دو كشور توصيف كرد.

پوتين با ايراد يك سخنراني در بنياد يادبود جواهر لعل نهرو گفت : روسيه و هند مي توانند به طور مشترك وارد بازار جهاني تسليحات شوند و همكاريهاي نظامي و فني - نظامي روسيه و هند بيش از گذشته از نظر كيفي نيازمند ويژگي هاي جديد است .

از اين زمان بود كه روابط دو كشور در همكاري نظامي بويژه در حوزه هسته اي وارد مراحل تازه و گسترده اي شد و سفر اخير كلام نيزپيرامون گسترش روابط نظامي در حوزه صنايع تسليحاتي بين دو كشور،با مقامات هند را مي توان براي تعميق هر چه بيشتر روابط در اين حوزه ارزيابي كرد.

تحليلگران براين عقيده هستند با وجودي كه سمت و مقام كلام تشريفاتي است ليكن با عنايت به اينكه وي معمار برنامه هاي موشكهاي هسته اي هند به شمار مي آيد ديدار وي از روسيه مي تواند نشانه رشد فزاينده اهميت روابط اقتصادي و ديپلماتيك دهلي نو و مسكو نيز تلقي شود.

لازم به ذكر است كه كلام در اين سفر علاوه بر روسيه از سه كشور سوئيس ، ايسلند و اوكراين نيز ديدار خواهد كرد.