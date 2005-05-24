خرمشهر نماد استقامت و پايداري يك ملت و شكست مفتضحانه استكبار جهاني بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نبي حبيبي دبير كل حزب موتلفه اسلامي در مورد نامه حداد عادل به مقام معظم رهبري در خصوص ورود آقايان معين و مهرعليزاده به جمع نامزدهاي مطرح در انتخابات نهمين دوره رياست گفت: ما از ورود اضلاح جديد رقابتي در ميدان انتخابات رياست جمهوري استقبال مي كنيم. اين رويكرد به حضور حداكثري مردم كمك مي كند البته شوراي نگهبان در احراز صلاحيتها مانند گذشته به تكليف شرعي و قانوني خود عمل كرده است، ولي بديهي است نظر مبارك مقام معظم رهبري فصل الخطاب و براي همه ما مطاع است.

وي خاطرنشان كرد: نقد اشخاص منهاي نقد برنامه ها فضا را براي يك قضاوت صحيح تيره مي كند و اجازه نمي دهد مطالبات مردم به صورت شفاف مورد ارزيابي قرار گيرد و مشخص شود حاكمان تا چه حد به آن اعتناء كرده اند و نامزدهاي انتخاباتي تا چه اندازه به برنامه محوري توجه داشته اند.

وي افزود: در همين جا از ابتكار به جا و مساعي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي براي توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت تقدير مي نمائيم. بدون شك اصل حكم حكومتي مقام معظم رهبري در اين مورد بار ديگر راهگشايي خود را نشان داد. وي در مورد اضلاع رقابتي انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت كه با استقبال از همه اين اضلاع، همانطوريكه قبلا هم اعلام نموديم، حزب موتلفه اسلامي از ضلع نيرومند شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان يك عضو مهم حمايت مي كند و نامزد اين شوراي ارزشمند را نامزد نهايي خود خواهد دانست.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي نظريات راهبردي مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 را گامي موثر در رفع ابهام از اجراي اين اصل سرنوشت ساز دانست كه زمينه سال حل بسياري از مشكلات در بخش هاي اقتصاد خصوصي و عمومي و تعاوني دولتي خواهد بود.

وي گفت: پس از برنامه چشم انداز 20 ساله اين سياست هاي كلان و راهبردي مي تواند اميد به سرمايه گذاري صحيح و فعاليتهاي مفيد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص ملي و عدالت اقتصادي براي همگان را شكوفا سازد و از پيدايش قطب هايي كه منجر به تبعيض طبقاتي مي شود، جلوگيري نمايد.