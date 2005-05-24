بسيج 4 هزار تماشاگر ايراني براي حمايت از سپاهان مقابل العين

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به امارات تعدادي از ايراني هاي مقيم اين كشوردرتلاشند تا با تشكيل گروههاي ويژه خود را با اتوبوس به شهرالعين امارات برسانند تا بتوانند در ديدارفردا به حمايت ازتيم سپاهان بپردازند . اين علاقمندان كه شماري بالغ برسه تا چهارهزارنفررا تشكيل مي دهند با تهيه پرچم هاي كشورمان و تيم سپاهان و همچنين طبل و دوهل خود را براي حضوردربازي فردا مهيا مي كنند.

گفتني است ورزشگاه اختصاصي تيم العين امارات درفاصله 200 كيلومتري شهر دبي واقع شده و با توجه به گنجايش 12 هزارنفري اين ورزشگاه به نظرمي رسد دربازي فردا تيم سپاهان ازحمايت قابل توجهي ازسوي طرفداران فوتبال كشورمان برخوردارشود.

تيم سپاهان براي صعود ازاين مرحله تنها به يك تساوي مقابل العين نيازدارد واين درحالي است كه العين تنها درصورت كسب پيروزي مي تواند گام به مرحله بعدي بگذارد.

شايان ذكراست ديداربرگشت تيم هاي العين امارات و سپاهان ايران ساعت 30/20 فردا شب درورزشگاه العين برگزار خواهد شد .