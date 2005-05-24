نشست ايپك ؛ شارون و فرافكني مشكلات پيش رو

ايپك كه قصد داشت با طرح دستوركار ويژه اي تحت عنوان « راه ايران به سوي بمب هسته‌اي » اين مسئله را بعنوان استراتژي تبليغاتي خود براي سال 2005 مطرح كند ليكن با چند مشكل اساسي روبرو شد و اين دستور كار اصلي تحت الشعاع اين مشكلات قرار گرفت.

دراين كنفرانس كه از22 الي 24 مي ادامه داشت شخصيت هاي برجسته اي از سياستمداران آمريكا در آن شركت كرده و براي حمايت از اسرائيل به سخنراني پرداختند.

نكته اي كه در كنفرانس امسال حائز اهميت بود اين است كه اين كنفرانس بزرگترين اين بود كه ايپك تاكنون برگزار كرده و اين لابي صهيونيستي بر آن بود تا با استناد به نفوذ خود در كنگره بتواند حمايت همه جانبه آمريكا را از اسرائيل فراهم نمايد.

در كنفرانس اخير ايپك چندين مسئله وجود داشت كه اين نشست بطور آشكار و پنهان آن را دنبال مي كرد.

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي كه يكي از سخنرانان و شركت كنندگان آن بود اهداف كلان و خرد بسياري را دنبال مي كرد كه اين مساله نتوانست تمركز وي را بر دستور كار كنفرانس معطوف نمايد ليكن مسائل موجود عبارت بودند از:

الف) ايران هسته اي:

ايران هسته اي يكي از مسائل مهمي بود كه شارون در نشست خود با لابي ايپك از آن بسيار سخن گفته شد و صهيونيست ها مجدداً ايران را متهم به تعقيب برنامه هاي تسليحات هسته اي كردند و اظهارات كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا در اين نشست پيرامون حمايت ايران از تروريسم، نشان از اين امر دارد كه رژيم صهيونيستي در صدد است تا مشكلات مربوط به شكست احتمالي در گفتگوهاي آتي در رابطه با فلسطينيان را فرافكني كند.

ب)رسوائي جاسوسي:

سال گذشته دستگاه اطلاعاتي و امنيتي آمريكا دوباره شاهد جاسوسي عوامل رژيم اسرائيل از آمريكا بوده است.

اين مساله بدين نحو بود كه "جك روزن" و "كيت وايسمن" دو تن از اعضا و تحليلگران ارشد ايپك، اطلاعات مربوط به ايران و عراق را از يكي از ماموران پنتاگون به نام "لري فرانكلين" گرفته و آن را به سفارت اسرائيل در واشنگتن تحويل مي دادند و اين مسئله چالش بزرگي را در روابط اعضاي اين لابي صهيونيستي با مقامات آمريكائي بوجود آورد.

ث)عدم شركت بوش در كنفرانس:

از ديگر مسائل مهمي كه كنفرانس اخير ايپك با آن روبرو بود عدم شركت جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در اين نشست بود. وي كه سال گذشته در اين نشست شركت كرد و يكي از سخنراني هاي آتشين خود را در رابطه با حمايت آمريكا از رژيم صهيونيستي انجام داد ، در نشست امسال شركت نكرد و اين مساله جوي از بي اعتمادي در بين كادر امنيتي و اطلاعاتي آمريكا به اين لابي و همپيمان استراتژيك آمريكا (اسرائيل) را نشان داد.

ج) تلاش شارون در راستاي زدودن بدبيني هاي موجود:

شارون در اين نشست سعي داشت تا جو بدبيني كه پس از جاسوسي اين رژيم از آمريكا، در بعضي از سطوح تصميم گيري در واشنگتن در رابطه با تل آويو به وجود آمده است از بين ببرد.

ح) تلاش براي آزادي پولارد:

از ديگر مسائلي كه در پشت پرده كنفرانس بود اين بود كه نخست وزير رژيم صهيونيستي ماههاست در تلاش است تا يكي از جاسوسان قديمي اين رژيم به نام "جاناتان پولارد" تحليلگر نيروي دريائي آمريكا را كه 19 سال پيش به اتهام جاسوسي براي اين رژيم دستگير و از آن تاريخ تاكنون در زنداني در آمريكا به سر مي برد، آزاد كند.

خ)تخليه غزه:

شارون درسفر اخير خود تلاش داشت تا حمايت يهوديان آمريكا و هيئت حاكمه اين كشور را نسبت به طرح تخليه غزه جلب نمايد.

گرچه وي در اين راستا با مخالفتهائي روبرو شد و تعدادي از يهوديان با قطع كردن سخنراني هايش سعي داشتند اعتراض خود را نسبت به خروج از غزه اعلام كنند ليكن از آنجائيكه قاطبه يهوديان آمريكا بيشتر تمايل به حمايت از سياست حزب حاكم دارند شارون توانست چنين حمايتي را از سوي آنها بدست آورد.

د) حل اختلاف ديپلماتيك:

از ديگر ماموريتهاي شارون مربوط به حل اختلاف موجود بين سيلوان شالوم وزير امور خارجه اين رژيم و "دني آيالون" سفير اسرائيل در واشنگتن بود كه بسياري آن را دعواي خانوادگي توصيف كرده بودند كه، ديپلماسي اسرائيل در آمريكا را با بحراني روبرو ساخته است.

شارون كه در هنگام ورود به آمريكا مورد استقبال آيالون قرار گرفت ، درنشستي كه با وي و تعدادي از رهبران يهوديان آمريكا داشت آيالون را سفير خوب و شالوم را وزير خارجه اي مقبول توصيف كرد.

همچنين در اين ديدار رهبران يهودي نيز حمايت خود را از آيالون اعلام كردند و اين مساله مي تواند از فراخواني وي به اسرائيل از سوي شالوم، ممانعت بعمل آورد.