هرالد تريبيون : رامسفلد مسبب بدبختي هاي ارتش آمريكا است

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه هرالد تريبيون نوشت اكثر بدبختي هايي كه نظاميان آمريكايي و ارتش اين كشور در عراق متحمل شده اند هر چند كه ممكن است از نظر دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا، دردناك و فاجعه انگيز توصيف شود ولي حقيقت اين است كه هيچ كس جز خود وي مسبب اين وقايع فجيع و دردناك نبوده است اما اينكه چرا وي هنوز هم در راس وزارت دفاع آمريكا "پنتاگون" قرار دارد ، سوال برانگيز است .

بر اساس مقاله اي كه در همين خصوص در روزنامه هرالد تريبيون به چاپ رسيده است ، بيش از 1600تن از نيروهاي آمريكايي درجنگي كه رامسفلد به خوبي نتوانست آن را آغاز كرده و كنترل كند و البته هنوز هم هيچ ايده اي براي به سرانجام رساندن آن ندارد ، كشته شده و هزاران تن ديگر نيز درجريان آن مجروح شدند .

بر اساس گفته فرماندهان ارتش آمريكا ، ارتش اين كشور سالها در باتلاق عراق گير خواهد كرد و حتي زمزمه هايي هم درخصوص احتمال شكست درعراق وجود دارد.

اين درحالي است كه نيروهاي باالقوه و سربازاني كه براي انجام وظيفه به ميهن خود بايد در ارتش خدمت كنند ، از پيوستن به ارتش امتناع مي كنند چرا كه اكثر مردم آمريكا نمي خواهند جزئي از برنامه شكست خورده دولت خود در عراق باشند و در آن مشاركت داشته باشند.

اكثر مادران آمريكايي فرزندان خود را در آستانه خدمت در عراق تصور مي كنند و اين سوال در ذهن آنان پيش مي آيد كه چرا فرزندان ما بايد در عراق خدمت كنند؟

به نوشته اين روزنامه آمريكايي والدين در گوشه و كنار آمريكا در صدد هستند تا فرزندان خود را از پيوستن به ارتش منصرف كنند چرا كه تمام كساني كه به خدمت نظام در آمده اند وقتي كه به صورت مكرر با عدم پرداخت حقوق ماهيانه خود و عدم رعايت ديگر استانداردها از سوي مسولين مواجه مي شوند ، سرانجام به نظامياني تبديل مي شوند كه هم از نظر روحي و هم از نظر فيزيكي براي خدمت در ارتش مناسب نيستند.

هرالد تريبيون افزود : اعمال سو استفاده هاي مختلف تا حدي در ميان نظاميان گسترده شده است كه ارتش جمعه گذشته تصميم به توقف سربازگيري و جذب نيرو گرفت تا افراديكه قصد جذب در ارتش را دارند پس از آنكه از نظر استانداردهاي اخلاقي و قانوني مورد تاييد قرار گرفتند آنگاه اجازه پيوستن به ارتش را دارا خواهند بود.

اين روزنامه افزود : از طرف ديگر ارتش آمريكا از سال 1973ميلادي كه با وضعيت سيل داوطلبان پيوستن به نظام روبرو بود تا كنون در واقع با يكي از بدترين دوره هاي خود از نظر جذب نيرو و سربازگيري مواجه بوده است .

به نوشته هرالد تريبيون ارتش آمريكا سال ها وقت صرف كرد تا پس از وقايع ويتنام بار ديگر محبوبيت و احترام مردم نسبت به خود را بازسازي كند اما در زمان سرپرستي رامسفلد ، به دست آوردن اين مهم در اين ماموريت سخت ناممكن شد چرا كه وي با جمع كمي از نيروهايي كه بسياري از آنان به خوبي هم آموزش نديده و تجهيزات كافي هم در اختيار نداشتند ، عراق را مورد تهاجم قرار داد. نتيجه اين امر هم آن شد كه اكنون داستان سربازان آمريكايي كه تسليحات و تجهيزات حفاظتي ندارند ، اكنون زبانزد خاص و عام است .

از طرف ديگر وقوع شورش و ناآرامي در عراق به نظر، رامسفلد را غافلگير كرد چرا كه وي توقع داشت جنگ را خيلي زود و در يك چشم به هم زدن به نفع خود تمام خواهد كرد.

هرالد تريبيون افزود : در حال حاضر ارتش آمريكا قواي خود را در عراق از دست داده است و درحاليكه گرفتار حملات روزافزون شورشيان شده است و در عين حال نه تنها ارتش عراق را هم متحد خوب و قوي براي خود نمي بيند بلكه به نوعي از آن نااميد شده است.

به نوشته هرالد تريبيون يك افسر ارشد آمريكايي نيز در همين خصوص هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز گفت هرچند كه بر اين باور است كه تلاش هاي آمريكا در عراق به نتيجه خواهد رسيد ولي اين امر چندين سال وقت خواهد برد.

در ادامه بايد علاوه بر تمامي اين موارد منفي براي شكست يك ارتش به موضوع ننگين و شرم آور بخش عمده اي از ميراث رامسفلد اشاره كرد و موضوع طرز رفتار و برخورد نظاميان آمريكايي با زندانيان دربند خود در عراق ، افغانستان و گوانتانامو را مطرح كرد.

هرالد تريبيون درادامه اين مطلب افزود : در اين خصوص بايد اشاره كرد كه هيچ شكي وجود ندارد كه تعداد زيادي از نيروهايي كه مسول نگهباني و بازجويي از زندانيان هستند به هر حال انسانيت خود را فراموش كرده و همانند انسان هاي مريض و روان پريش با زندانيان مذكور رفتار كنند و مرتكب جنايت هم شوند.

اسناد و مداركي كه اين رفتار وحشيانه را ثابت كند در حد گسترده اي در دسترس است به طوريكه مي توان مطالب زيادي را در اين خصوص به صورت مشروح مطرح كرد اما براي اثبات اين مباحث تنها به اين نكته بسنده مي شود كه در گوشه اي از مقاله تيم گوردون از مجله تايمز با اشاره به موضوع شكنجه وحشيانه و قتل سبعانه 2 زنداني و هم سلولي افغان به دست نيروهاي آمريكايي اشاره كرد و يا اينكه از موضوع شهادت برخي از نظاميان آمريكايي عليه رفتار غير انساني يك نظامي زن كه در واقع درسمت يك بازجو كننده 2 زنداني را به بدترين نحو ممكن مورد شكنجه روحي و جسمي قرار داد ، ياد كرد و به اين نكته اشاره كرد كه چگونه اين زن آمريكايي با نگاهي تحقير آميز پاي خود را بر روي گلوي زندانيان گذاشته و مي فشرد و يا اينكه باز هم به گفته شهود نظامي ارتش آمريكا ، چگونه يك زنداني محصور در غل و زنجير مجبور مي شد كه در كف سلول خود غلط خورده و چكمه هاي زندانبانان خود را ببوسد و يا اينكه چگونه اين زندانبانان و بازجويان آمريكايي زنداني خود را مجبور مي كردند كه يك بطري پلاستيكي را از ميان يك طبل پر از آب و كثافت ، بيرون آورد و از اين كار به عنوان آماده سازي زنداني جهت بازجويي ياد كنند.

هرالد تريبيون نوشت : در پايان بايد به اين نكته اعتراف كرد كه نه نيروهاي نظامي و نه مردم آمريكا هيچ يك با جنگ در عراق كه آن هم چندين سال قرار است به طول انجامد موافق نبودند و اكنون هم مطمئنا خيلي از شهروندان آمريكايي مايل نيستندكه نظاميان اين كشور با رفتار وحشيانه خود مردم را مورد شكنجه و آژار قرار دهند.

به هر حال بايد به اين نكته واقف بود كه نظاميان آمريكايي از سوي رهبرانشان گمراه شده و مورد خيانت قرار گرفته اند.

به هر حال رامسفلد ارتش را وارد جنگ ويرانگر و مخربي كرده است كه هيچ تضميني هم كه وي بتواند آن را از اين گرفتاري نجات دهد، وجود ندارد.