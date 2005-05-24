برخي همسايگان عراق در عمليات تروريستي دست دارند

به گزارش خبرگزاري مهر وي در گفتگو با شبكه خبري العالم بدون ذكر نام اين كشورها اظهارداشت : اعترافات اخير برخي از مرتكبان عمليات تروريستي كه توسط دستگاههاي امنيتي بازداشت شده اند اين واقعيت بسيار خطرناك را ثابت مي كند.

وي با اشاره به دست داشتن برخي عناصر رژيم سابق عراق مقيم در كشورهاي همسايه دراين عمليات تروريستي گفت : قرباني اصلي اين عمليات تروريستي ملت عراق هستند .

العبيدي افزود: بالاگرفتن خشونت درعراق پيامي است از تروريستها به دولت جديد ابراهيم جعفري نخست وزير اين كشور كه آنها قادرند روند جديد عراق مختل كنند .

وي خاطرنشان ساخت : با اتخاذ اقدامات قاطع امنيتي از سوي دولت جعفري وتشكيل اتاق عمليات بعضي ازتوطئه چينان در دام افتادند و احساس عجز و ناتواني كردند.

العبيدي انجام تغييرات در دستگاههاي امنيتي به عنوان يك عكس العمل نسبت به نفوذ تروريستها دردستگاههاي امنيتي دانست و افزود : تروريستها درحال حاضر تلاش مي كنند براي اثبات وجود خود به حال آماده باش در آيند.