جانشين فرمانده كل سپاه: فتح خرمشهر نقطه عطف تاريخ دفاع مقدس بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" سردار سرتيپ محمد باقر ذوالقدر در صبحگاه مشترك نيروهاي مسلح استان سمنان با اعلام اين مطلب گفت: فتح خرمشهر نقطه اوج پيروزيهاي ملت ايران در هشت سال دفاع مقدس بود و سه عامل اتكاء به خداوند، وحدت و همدل ينيروها و تبعيت از رهبري در تحقق اين پيروزي تاثير گذاربود.

وي با تاكيد بر وحدت و برادري حاكم بر نيروهاي مسلح، وحدت ارتش، سپاه و بسيج و نيروهاي مردمي در دوران وفاع مقدس را يادآوري كرد و افزود: هر چند جنگ پايان يافته است ولي مبارزه به پايان نرسيده و توطئه ها و فتنه اگيزي ها و تهديدات دشمنان همچنان ادامه دارد و آمريكا با همه ي توان به مصاف مسلمانان آمده است.

جانشين فرمانده كل سپاه با تاكيد بر ضرورت شناخت و بصيرت نيروهاي مسلح نسبت به شرايط داخلي و بين المللي گفت: در شرائط فعلي و با توجه به پيچيدگيهاي محيط منطقه اي و بين المللي براي اقدام درست و بموقع نياز به سطح بالايي از بصيرت و آگاهي وجود دارد.

وي با اشاره به حضور نظامي آمريكا در منطقه و ايجاد پايگاههاي نظامي در عراق و افغانستان خاطر نشان كرد: آمادگي نيروهاي مسلح از نظر روحي، جسمي و سازماني و مجهز بودن به فناوري هاي روز دفاعي عامل بازدارندگي دشمنان خواهد بود.

جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به دو قرن تحقير تاريخي ملت ايران و شكستها و عقب نشيني هايي كه طي 30 جنگ و درگيري واقع شده اند، تصريح كرد: ملت ايران مي تواند با افتخار اعلام كند كه در طول هشت سال دفاع مقدس اجازه نداد حتي يك وجب از خاك ميهن اسلامي در دست دشمن متجاوز باقي بماند و ملت قهرمان ايران با اتكاء به توان لايزال خداوند توانست از انقلاب اسلامي، نظام ديني و تماميت ارضي كشور خود با عزت و اقتدار پاسداري نمايد و به دو قرن شكست و تحقير پايان دهد.

وي با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس و فتح خرمشهر گفت: بازگشت خرمشهر به دامان پاك ميهن هديه شهيدان است و استقلال كشور امانت آنهاست و بايد از ثمره خون پاك آنها پاسداري كنيم و آرمانهاي آنها را زنده بداريم.