اسامي هشت نامزد انتخابات رياست جمهوري و زمان رسمي آغاز تبليغات اعلام شد

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اي، اسامي نامزدهاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و زمان آغاز رسمي تبليغات كانديداها را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل اطلاعيه ستاد انتخابات كشور به شرح زير است:

«در اجراي ماده 60 قانون انتخابات رياست جمهوري، اسامي نامزدهاي انتخابات نهمين رياست جمهوري اسلامي ايران كه صلاحيت آنان مورد تأييد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است به ترتيب الفبا به شرح زير اعلام مي گردد:

1- آقاي محمود احمدي نژاد فرزند احمد

2- آقاي علي اردشير لاريجاني فرزند هاشم

3- آقاي محسن رضائي ميرقائد فرزند نجف

4- آقاي محمدباقر قاليباف فرزند حسين

5- آقاي مهدي كروبي فرزند احمد

6- آقاي مصطفي معين فرزند مهدي

7- آقاي محسن مهرعليزاده فرزند رحيم

8- آقاي اكبر هاشمي بهرمائي فرزند علي

اضافه مي نمايد به استناد ماده 66 قانون ياد شده فعاليت هاي انتخاباتي نامزدها از تاريخ انتشار اين آگهي رسماً آغاز و 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي يعني در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 26/3/1384 خاتمه مي پذيرد.»