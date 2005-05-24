سفير سوريه در گفتگو با "مهر" : هيچ ارتباطي ميان حزب بعث سوريه با حزب بعث صدام وجود ندارد/ اتهامات آمريكا عليه دمشق بي پايه واساس است

حامدحسن" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار بين الملل "مهر" درباره تحولات لبنان و اتهامات آمريكا به دمشق مبني بر اينكه هنوز نيروهايش را به طور كامل از لبنان خارج نكرده است، گفت : حضور نيروهاي سوري در لبنان از همان آغاز بنا به درخواست ملت ودولت لبنان صورت گرفت.وي تصريح كرد: حضور اين نيروها با هدف توقف درگيري هاي داخلي و حفظ وحدت و ثبات و حاكميت و تماميت ارضي لبنان و تحكيم حالت صلح پايدار ميان تمام گروه ها پس از جنگ 15 ساله داخلي بوده است.حامد حسن اظهار داشت : سوريه توانست با كمك گروه ها و ملت لبنان و دولت هاي منطقه بر اساس توافقنامه بين المللي اين مسئوليت را برعهده بگيرد خوشبختانه توافقنامه طائف اولين هدف را كه ايجاد صلح پايدار داخلي در لبنان بود را محقق كرد.وي گفت : طبعا پس از توافقنامه طائف انتخابات برگزار شد با كمك نيروهاي سوري ، ارتش لبنان بازسازي و ساماندهي شد علاوه بر آن حمايت از مقاومت ملي لبنان در مقابل تجاوزگري هاي اسرائيل يكي از اهداف حضور نيروهاي سوري در لبنان بود طبعا حمايت هاي سوريه و برخي كشورهاي منطقه از جمله ايران از مقاومت مشروع ملت لبنان منجر به آزادسازي جنوب از اشغال اسرائيل شد.سفير سوريه افزود: دقيقا پس از آزادي بخش اعظم جنوب لبنان، نخستين مرحله خروج نيروهاي سوري از لبنان آغاز شد.

به گفته وي، در آن زمان و پيش از خروج مرحله اول نيروها، حدود 40 هزار نيروي سوري در لبنان حضور داشتند كه در آخرين مرحله اين تعداد به 13 هزارتن رسيد .

حامد حسن تصريح كرد: عمليات خروج نيروهاي سوري از لبنان بر اساس توافق مقامات دو كشور صورت گرفت و در آوريل گذشته (فروردين) آخرين مرحله خروج نيروها انجام شد .



سفير سوريه در ادامه گفتگو با خبرگزاري "مهر" ، گفت : هياتي اعزامي سازمان ملل متحد به لبنان و منطقه خروج كامل نيروهاي سوري را از لبنان تاييد كرد.



حامد حسن درباره اتهامات آمريكا به سوريه به اينكه هنوز به طور كامل از لبنان عقب نشيني نكرده است، گفت : اتهامات آمريكا بي پايه و اساس است آنها هميشه دنبال بهانه تراشي هستند اين اتهامات عليه كشورهاي ديگري در منطقه مطرح مي شود كه همه آنها اتهامات واهي است.



سفير سوريه درباره تحولات عراق و موضع دمشق و نيز اتهامات وارده به اينكه دمشق از تروريست ها و شورشيان درعراق حمايت مي كند و مرزهاي خود را به طور كامل كنترل نمي كند، گفت : سوريه نيز مانند ايران و كويت رنج هاي زيادي از رژيم صدام متحمل شد و در مقاطعي حتي نيروهايي از عراق در مرزهاي سوريه مستقر شدند و نزديك بود ميان ما درگيري بوجود آيد.

دمشق پيوسته تاكيد كرده است خواهان ثبات و امنيت وحفظ تماميت ارضي و ملي لبنان است و اين مواضع خود را چه در موضعگيري هاي رسمي و چه در نشست هاي همسايگان مورد تاكيد قرار داده است .

وي درباره اتهامات وارده به سوريه اظهار داشت : اين اتهامات در چارچوب برنامه و سناريوي آمريكايي بر ضد سوريه و در راستاي خدمت به نيروهاي اشغالگر در عراق مطرح مي شود .



سفير سوريه تاكيد كرد: دمشق پيوسته تاكيد كرده است خواهان ثبات و امنيت وحفظ تماميت ارضي و ملي عراق است و اين مواضع خود را چه در موضعگيري هاي رسمي و چه در نشست هاي همسايگان مورد تاكيد قرار داده است .



وي با بيان اينكه سوريه در حال حاضر از روند سياسي و دولت جديد كه برخاسته از انتخابات اخير در عراق است، حمايت مي كند، گفت : سوريه بارها بر ضرورت پايان خروج نيروهاي بيگانه از عراق تاكيد كرده است.



حامد حسن در ادامه گفتگو با خبرگزاري مهر، گفت : سوريه هميشه اقدامات تروريستي را بر ضد غير نظاميان محكوم و بارها آمادگي خود را براي كنترل مرزها و امضاي توافقنامه امنيتي براي همكاري در اين زمينه اعلام كرده است.



وي افزود: سوريه براي نشان دادن حسن نيت خود حتي پيشنهاد تشكيل گشتي هاي مشترك مرزي را مطرح كرده است .



سفير سوريه با اشاره به طولاني بودن مرزهاي مشترك با عراق اظهار داشت : اتهامات وارده به دمشق در چارچوب فشارهاي مختلفي است كه بر سوريه واردمي شود و همگي بي پايه و اساس است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برگزاري كنفرانس سراسري حزب بعث سوريه ارتباطي با متلاشي شدن حزب بعث در عراق دارد و آيا تحولات جديد دراين كشور سوريه را به سمت برگزاري اين كنفرانس وادار كرده است، گفت : حزب بعث سوريه هيچ ارتباطي با حزب بعث عراق نداشته است، از سال 1966 آنها دو حزب جداگانه بوده اند و هيچ ارتباط و وجه اشتراكي ميان آنها وجود نداشته است.



وي تاكيد كرد: سياستهاي و رويكردها واهداف حزب بعث سوريه كاملا با حزب بعث عراق متفاوت است.



سفير سوريه درباره كنفرانس سالانه حزب بعث سوريه اظهار داشت : اين كنفرانس هر 5 سال يك بار برگزار مي شود و سياست هاي كلي 5 سال آينده تعيين مي شود .



حامد حسن به بحث اصلاحات در كشورش اشاره كرد و گفت : اصلحات وتغييرات مد نظر بشار اسد چيز جديدي نيست و وي در سال 2000 در مراسم اداي سوگند رياست جمهوري خود پس از درگذشت مرحوم حافظ اسد از تصميم جدي خود براي انجام اصلاحات در كشور خبر داد.



وي افزود: از همان زمان اصلاحات با آهنگ ضعيف در سوريه آغاز شد و بهتر بود آهنگ سريعتر به خود مي گرفت .



سفير سوريه گفت : ما حركت توسعه ونوسازي و تغييرات را بر اساس تجاربي كه حزب بعث سوريه بدست آورده است و بر اساس ضرورت هاي منطقه اي و بين المللي دنبال مي كنيم.



حامد حسن با رد اصلاحات تحميلي از خارج بر كشورش تصريح كرد: حركت اصلاحات در سوريه كاملا برخاسته از اراده داخلي است .

وي درباره هشدارهاي اخير وزير امور خارجه آمريكا به سوريه به اينكه اين كشور از تغييرات كنوني در منطقه مصون نيست، اظهار داشت : اين اظهارات در چارچوب فشارهاي كنوني بر سوريه مطرح مي شود و اين فشارها اكنون دوچندان شده است همانطور كه اين فشارها بر كشورهاي ديگري در منطقه اعمال مي شود و تازگي ندارد.



سفير سوريه در خصوص آخرين وضعيت گروه هاي جهادي فلسطيني در كشورش گفت : در حال حاضر 500 هزار آواره فلسطيني در سوريه ساكن هستند ونقش كامل خود را در همه زمينه ها ايفا مي كنند برخي رهبران گروه هاي فلسطيني هم در سوريه اقامت دارند، سوريه پيوسته بر حق بازگشت آوارگان فلسطيني به وطنشان تاكيد مي كند.



حامد حسن در پاسخ به آخرين سوال خبرنگار مهر درباره سرنوشت مزارع شبعا و اينكه برخي گروه هاي لبناني آن را متعلق به سوريه دانسته اند نه لبنان ، گفت :سوريه به سازمان ملل متحد تاكيد كرده است كه مزارع شبعا به لبنان تعلق دارد كما اينكه دولت هاي لبنان و سوريه بر اين مساله تاكيد كرده اند و وقتي دولت هاي دو كشور چنين موضعي دارند طرف هاي ديگر حق ندارند در اين باره موضعگيري كنند.